Il difensore centrale sempre in difficoltà come Spinazzola. L'ex Ajax sfrutta l'assist di Mkhitaryan per salvare i suoi. Nei padroni di casa benissimo David, stecca ancora Depoitre.

di Paolo Gaetano Franzino - 27/02/2020 20:49 | aggiornato 27/02/2020 20:54

A una deludente Roma basta l'1-1 in casa del Gent per passare il turno in Europa League. Il pareggio alla Gheamco Arena permette ai giallorossi di qualificarsi agli ottavi di finale, eppure Fonseca non può dirsi soddisfatto, vista la prestazione sottotono dei suoi.

Kolarov prende il palo dopo 47 secondi, ma è il Gent a fare la partita. I belgi tengono spesso il pallone nella metà campo della Roma, tuttavia non riescono a creare grosse occasioni fino al 26', quando David sbuca tra Spinazzola e Mancini per battere Pau Lopez deviando in rete il cross di Bezus. La risposta dei giallorossi è immediata, con il pareggio di Kluivert che arriva tre minuti più tardi (bravo l'olandese a battere Kaminski in uscita).

Non cambia il copione nella ripresa, anche se a differenza del primo tempo nessuno arriva al gol. David è scatenato ma non trova la porta, poi è Odjidja a sfiorare la rete con una conclusione a effetto che sfiora il palo. I giallorossi non impegnano mai Kaminski, accontentandosi del pareggio.

La rete di Kluivert

Europa League, Gent-Roma 1-1: tabellino e pagelle

Gent (4-3-1-2): Kaminski 6; Castro-Montes 6, Plastun 5.5 (80' Niangbo sv), Ngadeu 6, Mohammadi 6.5; Odjidja-Ofoe 6.5, Owusu 6, Kums 6; Bezus 6 (65' Chakvetadze 6); Depoitre 5 (65' Kvilitaia 6), David 7. A disposizione: Coosemans, Marreh, Lustig, Godeau. Allenatore: Thorup 6.5.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Spinazzola 5 (66' Santon 5.5), Mancini 4.5, Smalling 6, Kolarov 6; Veretout 6 (78' Fazio sv), Cristante 5.5; Carles Perez 5.5 (83' Villar sv), Mkhitaryan 6.5, Kluivert 6.5; Dzeko 5.5. A disposizione: Fuzato, Cetin, Under, Kalinic. Allenatore: Fonseca 5.5.

Arbitro: Sanchez Martinez (SPA) 6.

Marcatori: 26' David, 29' Kluivert.

Note: ammoniti Bezus, Veretout, Depoitre, Spinazzola, Kums e Mohammadi. Recupero: 0' pt, 4' st.

I migliori

David 7

Si riscatta dopo la brutta prestazione dell'andata con il gol dell'1-0 e mettendo in crisi mezza difesa romanista con le sue accelerazioni. Termina a testa alta la sua avventura in Europa League per quest'anno. L'Inter prende appunti...

L'esultanza di Jonathan David

Mkhitaryan 6.5

Conferma la buona prestazione contro il Lecce siglando l'assist per il gol di Kluivert, il suo secondo consecutivo dopo quello a Under di domenica scorsa.

Kluivert 6.5

Si prende il rimprovero di Kolarov per non aver fatto scorrere il pallone, causando l'offside del serbo. Dopo un po' anticipa Dzeko in area di rigore avversaria mandando fuori. Si riscatta con il gol del pareggio battendo Kaminski in uscita.

I peggiori

Mancini 4.5

All'inizio si fa anticipare da David regalando un'occasione al Gent che Depoitre non sfrutta, con Spinazzola è poi il principale colpevole della rete del vantaggio avversario. In generale, soffre il canadese per tutta la partita.

Gianluca Mancini, in costante difficoltà contro gli attaccanti del Gent

Spinazzola 5

In difficoltà quando il Gent attacca dalla sua parte, con David, Bezus e Mohammadi. Insieme a Mancini si fa sorprendere da David in occasione dell'1-0 dei belgi. Esce al 66', sostituito da Santon.

Depoitre 5

Il peggiore dei suoi: fallisce diverse occasioni da gol, anche se non nitide come quelle dell'andata. Analizzando il doppio confronto, i suoi errori contano eccome per il mancato passaggio del turno in Europa League da parte del Gent.