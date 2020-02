I tifosi dell'ADO Den Haag hanno interrotto un allenamento, sono entrati in campo con una lavagna e hanno dato lezioni di tattica alla squadra sotto gli occhi di Alan Pardew.

di Redazione Fox Sports - 27/02/2020 11:43 | aggiornato 27/02/2020 11:48

Incredibile quanto successo ieri al campo d'allenamento dell'ADO Den Haag. La seduta è stata infatti interrotta da un'invasione pacifica dei tifosi che si sono presentati al centro sportivo del club olandese con una lavagna per dare lezioni di tattica ai giocatori e soprattutto all'allenatore Alan Pardew. Una gesto dimostrativo - definito dal portavoce della società come un semplice colloquio - in un momento di terribile difficoltà per il Den Haag che occupa attualmente la penultima posizione in Eredivisie con appena 18 punti (frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e ben 14 sconfitte conn 25 gol fatti e 50 subiti), quattro in meno del PEC Zwolle che è in zona spareggio e sei in meno del Sittard in zona salvezza. Il Den Haag non vince dal 19 gennaio, dal 2-0 ottenuto in casa contro il Waalwijk. Il prossimo avversario sarà l'Heracles: chissà che le lezioni di tattica impartite dai tifosi non sortiscano gli effetti sperati...