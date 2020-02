La seconda formazione bianconera ha giocato contro la Pianese, squadra di cui fa parte il primo calciatore risultato positivo in Italia

L'allerta Coronavirus continua ad avere i suoi effetti sul mondo del calcio italiano: mentre si aspetta di sapere quali partite del prossimo turno del campionato di Serie A si giocheranno a porte aperte e quali a porte chiuse, oggi è arrivata una decisione sugli allenamenti della Juventus.

Prima però bisogna partire dal mondo della Serie C, perché c'è stata la conferma sul primo giocatore ufficialmente contagiato dal COVID-19: si tratta di King Udoh, calciatore della Pianese (ex membro della primavera bianconera) che dopo essersi sentito male il 23 febbraio ha deciso di mettersi in quarantena volontaria e fatto il tampone risultando positivo.

Il ragazzo sta meglio ed è attualmente ricoverato a Siena ma questa notizia è andata a influenzare anche il modo in cui la Juventus si allenerà nelle prossime settimane. Proprio perché la seconda squadra bianconera ha giocato contro la Pianese nello scorso fine settimana.

La Juventus B non si allenerà alla Continassa per l'allerta Coronavirus

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la dirigenza ha deciso di evitare qualsiasi tipo di contatto fra i membri della rosa della Juventus B e quelli che sono attualmente agli ordini di Sarri. Per questo motivo la seconda formazione della Vecchia Signora non si allenerà più insieme alla prima.

Spesso i membri dell'Under23 si allenano con tutti i giocatori della prima squadra e vengono anche convocati da Sarri in casi di necessità per i troppi infortuni. Ma per evitare dei rischi di contagio (al momento tutti i calciatori sono in salute e non mostrano alcun segno di contagio) non ci saranno avvicinamenti coi membri della rosa principale per qualche settimana.