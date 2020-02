Sto benissimo e non vedo l'ora di tornare con la squadra in campo. Sono rientrato ieri dall’Italia, la società sentendo le notizie allarmanti provenienti dal nostro paese ha deciso di prendere precauzionalmente questa decisione. Io sto benissimo, quando sono sceso dall’areo mi hanno misurato la febbre. Voglio fare il tampone così da scendere in campo il prima possibile con i ragazzi. La società ha fatto questa scelta per stare tranquilla

