Dall'Italia voliamo in Spagna, precisamente a Valencia, dov'è risultato positivo un giornalista al seguito dei Pipistrelli che lo scorso 19 febbraio era a San Siro per la sfida contro l'Atalanta. Lo ha fatto sapere il Ministero della Salute della Comunità Valenciana. Ora l'uomo è ricoverato con sintomi lievi. Si tratta del seconndo caso di Coronavirus nella Comunità Valenciana.

Il soggetto in questione, di cui non è stata resa nota l'identità e il cui tampone è stato trasferito nel reparto malattie infettive delle Scotte di Siena, era stato messo ko da un attacco influenzale prima di una gara e si era messo in quarantena volontaria. Attualmente è in buone condizioni.

Un giocatore appartenente a una squadra di Serie C residente nella provincia di Siena è risultato positivo al test del Coronavirus. Stessa sorte per un giornalista al seguito del Valencia.

