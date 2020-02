Rincorsa, impatto e traiettoria sono le 3 fasi che compongono il calcio piazzato della Pulce, un'arma letale che ha battuto i top club europei.

di Antonio Gargano - 27/02/2020 16:22 | aggiornato 27/02/2020 16:27

Il tocco di Lionel Messi è stato fondamentale in oltre 1000 azioni da gol nella sua carriera, che sia per segnare o per fornire gli assist ai compagni. Una delle componenti di queste statistiche da capogiro è senza dubbio il calcio piazzato, che la Pulce ha usato e continua ad usare per fare le fortune del Barcellona. La tecnica può sembrare banale, ma per raggiungere il risultato attuale c'è bisogno di scoprire tutti i dettagli e applicarli in maniera maniacale.

Leo messi free kick v liverpool. The best there ever will be. pic.twitter.com/3fKey6hvz0 — BIG WENGZ (@BigWengz_) May 1, 2019

Negli ultimi 5 anni, il Pallone d'Oro in carica ha segnato più gol su punizione di Juventus e PSG: 22 per l'argentino, 15 per i campioni d'Italia e 14 per i campioni di Francia. Un dato spaventoso che rende Messi, in pratica, un top club europeo in questa speciale categoria. A Barcellona non fa più notizia, mentre in tutto il mondo continua ad affascinare il modo in cui batte i suoi calci piazzati.

Nel tutorial costruito da DAZN, emergono tutte le caratteristiche che rendono unico il suo stile di calcio. Una serie di accortezze che fanno la differenza e che rendono iconico un calcio di punizione nonostante non si tratti di un movimento "brandizzato" come quello di Ronaldinho, Beckham o Juninho Pernambucano. L'efficacia, alla fine dei conti, è la stessa, se non in certi casi superiore ai suoi predecessori.

Il calcio di punizione di Messi si può suddividere in 3 momenti ben definiti: la rincorsa, l'impatto e la traiettoria. Il primo fattore assume subito grande importanza perché determina la forza con cui si va a colpire il pallone. Messi comincia la fase di avvicinamento al pallone con un piccolo passo con il piede destro, quello che, se si può definire tale per un giocatore del genere, rappresenta il piede debole. È il preludio al passo fatto col sinistro, che slancia la rincorsa con una posizione rigida: punta rivolta verso il terreno di gioco, tallone sollevato.

Dalla rincorsa si passa all'impatto col pallone. Fondamentale è la posizione del piede destro, che si pianta a distanza praticamente nulla dalla sfera. È una tecnica che favorisce la direzione al momento del contatto tra mancino e palla: il piede d'appoggio si rovescia e accompagna il movimento trascinando il dorso sul terreno di gioco, mentre il sinistro torna piantato a terra dopo l'impatto, che avviene con la parte interna. Il pallone viene colpito sostanzialmente di piatto, ma a codificare la seconda fase del calcio di punizione c'è anche una parte di collo che interviene nel colpo.

Il destro che scivola sul dorso aiuta anche a definire la traiettoria, che è la parte conclusiva del calcio piazzato. Quel movimento del piede d'appoggio permette una maggiore inclinazione del pallone per scavalcare la barriera, che solitamente viene oltrepassata all'altezza del terzo uomo a partire dal palo coperto. La variazione sul primo palo, quello del portiere, implica un cambio d'inclinazione delle spalle: il busto si apre in direzione dell'estremo difensore e, ovviamente, il pallone viene colpito con più forza per due motivi. Il primo è l'assenza della barriera, che permette di rendere più lineare la traiettoria, il secondo è il piazzamento del portiere, che va sorpreso con un tiro più secco.

Per affinare questa tecnica, Messi ha impiegato anni e ha dovuto osservare diversi compagni di squadra, per poi scovarne i segreti e applicarli al suo sistema. Da Riquelme nell'Argentina, grazie all'intuito del ct Basile, a Ronaldinho nel Barcellona, l'andamento della gamba sinistra ha fatto la differenza in termini di forza e balistica. La Pulce ha cominciato con un tiro secco, dovuto ad un rapido arresto degli arti dopo l'impatto: la traiettoria era più rigida, con poche variazioni possibili.

Nel tempo, invece, ha inclinato progressivamente il busto e, soprattutto, ha lasciato andare il mancino per direzionare meglio il pallone. Un movimento che, grosso modo, ricorda il movimento di una racchetta da tennis nei colpi di dritto e rovescio: con un'apertura di circa 180°, il braccio accompagna sempre la pallina per indirizzare il colpo e non è mai un impatto secco e rigido. Messi ha applicato questo concetto ai suoi calci di punizione, con il mancino che segue il più possibile il pallone dopo l'impatto, rendendo ancor più complicata la traiettoria per i portieri avversari.

Pinto ha fatto da "cavia" per Messi dopo gli allenamenti: l'ex secondo portiere del Barcellona difendeva i pali quando il 10 blaugrana affinava la sua tecnica durante la settimana, fino a raggiungere i risultati di oggi. Non è l'unico portiere ad essere caduto sotto i colpi di quelle punizioni: ce ne sono 22 negli ultimi 5 anni, esaltando un'altra componente determinante nel raggiungimento del sesto Pallone d'Oro in carriera. I portieri di oggi sono avvisati, ma nonostante il tutorial sarà difficile contrastare le punizioni di Messi.