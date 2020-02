Due episodi dubbi nel finale fanno scoppiare le polemiche: nel mirino l'arbitraggio di Gil Manzano, che non avrebbe concesso due calci di rigore su Dybala e Ronaldo.

27/02/2020

La sconfitta per 1-0 sul campo del Lione per il match valido per gli ottavi d'andata di Champions League lascerà parecchi strascichi polemici. La Juventus deve ripartire con la consapevolezza di poter ribaltare il parziale al ritorno, ma anche con la certezza che, per fare male alla squadra di Rudi Garcia, servirà più della prestazione opaca fornita in Francia. Oltre alla poche - quasi nessuna in verità - occasioni prodotte in casa lionese, fanno discutere alcuni fischi dell'arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, coadiuvato da due suoi connazionali e dall'internazionale Juan Martinez Munuera al VAR.

La Juventus reclama due calci di rigore che, a detta dei bianconeri, sarebbero stati da assegnare. Due casi dubbi sui quali Gil Manzano però non ha avuto dubbi, giudicandoli entrambi regolari, e sui quali - a termini di regolamento - il VAR non è potuto intervenire. Entrambi gli episodi si sono verificati nel finale: il primo, nato da una mezza spinta di Denayer su Cristiano Ronaldo, è decisamente al limite, visto che l'ex difensore centrale del Manchester City sbilancia il campione portoghese, che dal canto suo accentua un po' la caduta. Qui l'interpretazione, va detto, era molto complicata.

Il secondo rigore invocato dalla Juventus nasce invece da una trattenuta di Bruno Guimaraes su Dybala. Anche qui il contatto è decisamente borderline, ma Gil Manzano non ha dubbi nemmeno per un secondo. Va però detto che Guimaraes rischia tantissimo, aiutato però dal fatto che l'argentino - proprio come nell'occasione precedente - va giù non appena si sente sfiorare. Il check del VAR dice di continuare, confermando la bontà della gestione da parte del fischietto spagnolo e scatenando le ire dei giocatori bianconeri, che per un paio di minuti hanno provato a chiedere spiegazioni del perché si sia lasciato correre.

Una barriera del Lione nel corso della partita giocata e vinta contro la Juventus, valida per l'andata dell'ottavo di finale di Champions League

Champions League, la moviola di Lione - Juventus: buona direzione per Gil Manzano

Ci sono poi alcuni altri episodi da sottolineare, tutti peraltro gestiti molto bene da Gil Manzano. Dopo quattro minuti Cuadrado va giù in area di rigore e chiede all'arbitro un rigore per una spinta di Marcelo, peraltro assolutamente inesistente. Poi, il colombiano, tocca con un presunto braccio un cross proveniente dalla fascia e diretto nell'area bianconera, ma dal VAR indicano al direttore di gara che è tutto ok, dato che la palla - prima di finire sull'avambraccio di Cuadrado - tocca coscia e costato dello stesso giocatore.

Al minuto 87, Dybala trova quello che sarebbe stato il gol del pareggio, annullato per fuorigioco netto della Joya. Rivedendo le immagini, infatti, si nota chiaramente come l'argentino sia oltre la linea difensiva avversaria nel momento in cui Bentancur gli passa la palla. Per il resto, l'ottavo di finale di Champions League tra Lione e Juventus è stato un match tranquillo, senza bisogno di troppe spezzettature. Complessivamente, Gil Manzano si è comportato bene, anche se in casa bianconera rimarranno forti dubbi per due episodi che avrebbero potuto cambiare l'inerzia della partita.