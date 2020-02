Si punta a una progressiva riduzione dei prestiti internazionali possibili per ogni squadra: diventeranno 8 da luglio 2020, per poi scendere ancora a 6 nel 2022/2023.

di Luca Guerra - 27/02/2020 21:01 | aggiornato 27/02/2020 21:09

La FIFA prepara una piccola rivoluzione per quanto riguarda i trasferimenti in prestito. La federazione internazionale del mondo del calcio ha comunicato con una nota ufficiale una decisione forte, che inevitabilmente andrà a condizionare i movimenti di calciomercato delle società e le strategie dei club dal prossimo luglio in poi.

Nasce tutto dai passaggi approvati dal Fifa Football Stakeholders Committee sulle modifiche volute dal presidente Gianni Infantino in merito al sistema dei trasferimenti a titolo temporaneo. Il numero di prestiti internazionali di giocatori di età pari o superiore a 22 a disposizione di ogni club, infatti, verrà limitato a cominciare dal prossimo luglio.

Dalle stanze di Zurigo, sede operativa del Comitato della FIFA, sono emerse novità riguardanti la riforma del sistema dei trasferimenti. In conformità con i nuovi regolamenti - si legge nel comunicato - a partire da luglio 2020 saranno introdotte limitazioni ai prestiti internazionali di giocatori di età pari o superiore a 22 anni. Ci sarà un periodo di transizione, con un limite di otto prestiti internazionali in entrata e in uscita a partire dalla stagione 2020/2021, che scenderà a sei in entrata e in uscita entro la stagione 2022/2023. Presente anche un tetto massima di prestiti in entrata e uscita tra gli stessi club: saranno tre.

Football stakeholders agree further steps in the reform of the transfer system

FIFA e calciomercato, si cambia: premi per la formazione ai club

Novità introdotte dal Fifa Football Stakeholders Committee. Che comprende rappresentanti di club, campionati e giocatori oltre ad associazioni affiliate, confederazioni e amministrazioni aderenti alla Fifa e ha dato l'ok ai nuovi regolamenti: le modifiche passeranno ora dalla visione del Players’ Status Committee al Consiglio Fifa per la successiva approvazione. Se giudicato idoneo, il nuovo sistema è destinato a incidere sulla filosofia di mercato di tanti club, sin qui abituati a intavolare molte trattative in prestito.

Calciomercato, il brasiliano Coutinho è in prestito dal Barcellona al Bayern Monaco

Nella fascia di giocatori individuati dalla FIFA spiccano però anche nomi di grido come quello di Philippe Coutinho, 27enne brasiliano oggi in prestito biennale dal Barcellona al Bayern Monaco. Il Fifa Football Stakeholders Committee non si ferma però qui: a Zurigo è stata approvata anche l'istituzione di un fondo che finanzierà in parte il pagamento dell'indennità di formazione. Un procedimento centralizzato, che passerà dal prelievo supplementare dell’1% sulle commissioni di trasferimento dei giovani talenti e sarà monitorato dalla nuova Fifa Clearing House, che avrà il delicato compito di verificare che i compensi per la formazione vengano effettivamente pagati, cosa che oggi non accade sempre.