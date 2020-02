Il precedente contratto di Benzema scadeva nel 2021, quello nuovo avrà termine a giugno 2022 quando il classe 1987 avrà 33 anni e avrà quindi a disposizione ancora qualche anno di carriera. Nella stagione in corso Benzema ha collezionato 18 gol e 9 assist in 34 presenze stagionali.

Benzema ha appena prolungato fino al 2022, è ufficiale. Futuro al Lione? Non sappiamo cosa accadrà domani, quindi vedremo. Quel che è certo è che Karim abbia sempre avuto il Lione nel suo cuore, anche se oggi gioca nel Real. È uno dei pochi che ha giocato solo nel club che lo ha formato e in un altro

