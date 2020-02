L'ex allenatore dei berlinesi dopo essersi dimesso a inizio mese ha sparato a zero sulla dirigenza, che ha deciso di rispondere per le rime e minaccia un'azione legale: "Ci dispiace esserci sbagliati così tanto su di lui."

di Simone Cola - 27/02/2020 12:33 | aggiornato 27/02/2020 12:38

Infuria la polemica in Germania tra l'Hertha Berlino e l'ex tecnico Jurgen Klinsmann, dimessosi lo scorso 11 febbraio a due mesi e mezzo di distanza dal suo arrivo e che dopo essersi visto negare la possibilità di restare nel consiglio direttivo ha sparato a zero contro la dirigenza del club, al momento 14esimo in Bundesliga e lontano appena 6 punti dalla zona retrocessione.

Klinsmann aveva raccontato la sua avventura alla guida del club della capitale, durata appena 76 giorni, in una lettera pubblicata da Sport Bild in cui accusava le alte sfere dell'Hertha di supponenza, mancanza di realismo e più in generale di incompetenza, sottolineando come i proclami "ambiziosi ed altezzosi" dei dirigenti si scontrassero con la realtà di un club impegnato nella lotta per non retrocedere e che da anni aspetta un salto di qualità che continua ad essere continuamente rimandato.

In effetti il palmares dell'Hertha Berlino non è all'altezza della sua lunga storia: per 7 volte consecutive finalista del campionato tedesco, ai tempi in cui si chiamava Verbandsliga e veniva disputato come una coppa a eliminazione diretta, il club è stato due volte campione di Germania, l'ultima nel 1930, ma da quando esiste la Bundesliga ha ricoperto sempre, più o meno, un ruolo di comparsa nel sistema calcistico tedesco.

L'avventura sulla panchina dell'Hertha Berlino di Jurgen Klinsmann è duratata dal 27 novembre 2019 all'11 febbraio 2020, 76 giorni in cui sono arrivati 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Bundesliga, l'Hertha risponde alle accuse di Klinsmann: "Un attacco disgustoso"

Dopo anni di alti e bassi, dal 2013 l'Hertha Berlino si è ritagliato un posto stabile in Bundesliga andando anche a centrare buoni piazzamenti, ma tutto questo rischia di essere compromesso in questa stagione, dove pure non sono mancati sforzi economici. Tornato in panchina a distanza di tre anni dall'ultima esperienza, che lo aveva visto guidare gli Stati Uniti, Jurgen Klinsmann lo scorso 27 novembre aveva preso il posto di Ante Covic senza però riuscire a risollevare il club, che comunque nel calciomercato di gennaio aveva speso 76 milioni di euro per rinforzare la rosa.

Lucas Tousart a parte, giustiziere della Juventus in Champions League con la maglia del Lione e che raggiungerà Berlino soltanto a giugno dopo essere stato pagato 25 milioni, Klinsmann si era comunque ritrovato innesti di spessore come Ascacibar, il brasiliano Matheus Cunha e soprattutto il pistolero ex Milan Krysztof Piatek. Sforzi inutili, dato che dopo aver lasciato intravedere timidi segnali di ripresa l'Hertha è di nuovo crollato, spingendo il tecnico alle dimissioni dopo la sconfitta interna contro il Magonza.

La sensazione che ci sarebbe stato tanto da parlare, per una storia che avrebbe potuto essere di rinascita tanto per il club quanto per Klinsmann e che invece si è conclusa così prematuramente, era evidente. E la lettera di 22 pagine in cui aveva riassunto il suo periodo nella capitale, che il diretto interessato ha dichiarato di non sapere come sia arrivata a Sport Bild, hanno aperto lo scontro.

La dirigenza deve essere immediatamente sollevata dall'incarico, se questo non dovesse accadere tutti i buon giocatori acquistati si trasformeranno in giocatori normali. Perché c'è una regola di base nel calcio, puoi essere forte al massimo quanto lo è l'ambiente in cui giochi.

Nella lettera Klinsmann chiedeva al principale investitore Lars Windhorst di intervenire, accusando numerosi collaboratori di incompetenza. Tra questi il presidente Werner Gegenbauer, che ha immediatamente risposto ritenendo le parole dell'ex allenatore un tentativo di giustificare le sue dimissioni agli occhi dell'opinione pubblica con affermazioni assurde.

Siamo molto dispiaciuti di esserci sbagliati così tanto sul suo conto, perché era nostra intenzione scrivere una bella storia tra l'Hertha Berlino e Jurgen Klinsmann.

Gegenbauer ha respinto fermamente le accuse di Klinsmann, soprattutto quelle in cui venivano messi nel mirino il reparto medico del club e quello legato alla comunicazione. Anche il direttore sportivo Michael Preetz, 53enne bandiera e bomber dell'Hertha nei suoi anni migliori, è intervenuto duramente sulla questione attaccando l'ex allenatore e minacciando azioni legali.

Sono in grado di sopportare questo tipo di critiche, ma respingo fortemente questi disgustosi e oltraggiosi attacchi contro il nostro staff.

In tutto questo caos, l'Hertha Berlino deve cercare di concludere al meglio quella che è la sua stagione più travagliata negli ultimi anni. Le polemiche non aiutano, in questo momento la squadra deve pensare al campo, come sottolinea l'attuale allenatore Alexander Nouri, ex vice proprio di Klinsmann.