Lo show si terrà giovedì 27 febbraio (dalle ore 18) alla Mohammed Abdu Arena on the Boulevard di Riyad.

di Marco Ercole - 26/02/2020 21:11 | aggiornato 26/02/2020 23:16

Per il PPV di febbraio, quello successivo alla Royal Rumble 2020, la WWE si trasferisce momentaneamente a Riyad, per Super ShowDown 2020, terza edizione di questo appuntamento (secondo in Arabia Saudita dopo la prima versione in Australia), che inizierà in Italia alle 18 di giovedì 27 (diretta scritta a partire dalle 17 su FOXSports.it) e si terrà alla Mohammed Abdu Arena on the Boulevard.

Tanti in match in programma, su tutti i due che metteranno in palio i due titoli principali della World Wrestling Entertainment, la WWE Championship che Brock Lesnar difenderà da Ricochet e l'Universal Championship di Bray Wyatt, che dovrà affrontare Goldberg.

WWE Super ShowDown 2020, card e pronostici

Nel programma anche un incontro femminile (sta diventando una piacevole abitudine), quello tra Bayley e Naomi per la cintura di campionessa femminile di SmackDown. Ma la card di Super ShowDown 2020 non è composto solo da sfide titolate.

Ci sarà infatti anche uno Steel Cage Match che metterà di fronte Roman Reigns e King Corbin, alla resa dei conti dopo i continui incroci degli ultimi mesi, ma anche il primo Tuwaiq Trophy Gauntlet Match, che vedrà coinvolti Rey Mysterio, R-Truth, AJ Styles, Andrade, Erick Rowan e Bobby Lashley. Ecco qui di seguito tutti gli incontri, con la possibilità di esprimere il vostro pronostico.

The O.C. (Luke Gallows e Karl Anderson) vs The Viking Raiders (Erik e Ivar)

Tag Team Match

The New Day (Big E e Kofi Kingston) (c) vs John Morrison e The Miz

WWE SmackDown Tag Team Championship Match

Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs Ricochet

WWE Championship Match

"The Fiend" Bray Wyatt (c) vs Goldberg

WWE Universal Championship Match

AJ Styles vs Andrade vs Bobby Lashley vs Erick Rowan vs R-Truth vs Rey Mysterio

Gauntlet match per il Tuwaiq Trophy

King Corbin vs Roman Reigns

Steel Cage match

Murphy e Seth Rollins (c) vs The Street Profits (Angelo Dawkins e Montez Ford)

WWE Raw Tag Team Championship Match

Bayley (c) vs Naomi

WWE SmackDown Women's Championship Match

Dolph Ziggler vs Mansoor

Single match

Angel Garza vs Humberto Carrillo

Single match