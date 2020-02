La piccola di 7 anni canta le canzoni dei Reds al padre per sfottò sportivo.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 11:18 | aggiornato 26/02/2020 11:22

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Un'altra bambini potrebbe aver smesso di tifare Liverpool quasi cinque anni fa, quando suo padre Raheem, stella della Premier League, era passato dai Reds al Manchester City. Ma la piccola Melody Sterling, oggi 7 anni, ha scelto di non trasferire i suoi sentimenti calcistici di pari passo con la carriera del padre.

La bambina è rimasta fedele ad Anfield Road (e la scelta, va detto, sta pagando), come raccontato dallo stesso giocatore in una parte divertente dell'intervista concessa ad As.

Premier League, Sterling e la figlia che tifa Liverpool

Sua figlia, infatti, non solo non fa il tifo per il padre, ma lo prende anche in giro per l'attuale situazione di classifica, da vero e proprio "nemico" dentro casa:

Ha il mio tipo di personalità. Le piace scherzare e cantare le canzoni di Mohamed Salah per me. Conosce la rivalità tra Liverpool e il Manchester City, quindi canta sempre le loro canzoni e cerca di prendersi gioco di me. Ma è solo la sua personalità.

Insomma, Leonardo Bonucci non è il solo genitore con il "nemico in casa", visto che suo figlio è grande tifoso del Torino e di Andrea Belotti. A questo particolare club riservato ad alcuni genitori ha aderito anche la stella della Premier League, Raheem Sterling.