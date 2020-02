Più complicate le ipotesi del 4-5 marzo, il match potrebbe essere posticipato quattro mesi.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 09:27 | aggiornato 26/02/2020 09:33

Molto difficile da piazzare il recupero di Inter-Sampdoria, la partita di Serie A dell'ultimo turno rinviata a causa dell'emergenza Coronavirus. Inizialmente era stato ipotizzato di disputarla tra il 4 e il 5 marzo, spostando di conseguenza anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia dei nerazzurri contro il Napoli.

In questo modo la squadra di Antonio Conte non sarebbe obbligata a giocare "con l'handicap" per praticamente tutto il suo campionato, ma l'ipotesi non sembra essere percorribile (anche perché l'incontro eventualmente dovrebbe essere giocato a porte chiuse, con danni economici e morali per l'Inter) e, di conseguenza, si arriverebbe addirittura allo slittamento fino al 20 maggio.

Serie A, recupero Inter-Sampdoria: le possibili date

Dipenderà molto dal cammino in Europa League dei nerazzuri: nel caso in cui dovessero essere eliminati prematuramente, allora il match con i blucerchiati verrebbe disputato nella prima settimana utile. Insomma, la data per il recupero non può essere ancora stabilita con certezza.

Al momento l'opzione più verosimile è quella del 20 maggio, ma se l'Inter dovesse uscire dalle coppe, allora si troverà il modo di inserirla il prima possibile ed evitare di avere l'asterisco della partita da recuperare sulla classifica della squadra di Antonio Conte in Serie A.