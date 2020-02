Servirebbe una deroga o un provvedimento d'urgenza, ma i tempi sono troppo stretti.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 08:29 | aggiornato 26/02/2020 08:33

Per andare incontro alle esigenze dei tifosi e fare in modo che non venissero creati degli assemblamenti fuori per seguire Juventus-Inter di Serie A, ieri era stata presa in considerazione l'ipotesi di trasmettere in chiaro la partita.

Sky, Rai e Mediaset si sono messe a disposizione, in attesa di comunicazioni. E il ministro Spadafora aveva in un certo senso dato l'ok, rimandando la decisione alla Lega Serie A.

Serie A, Juventus-Inter in chiaro? Molto complicato

A bloccare il tutto, però, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, è proprio lo Stato, in particolare la Legge Melandri, che disciplina la commercializzazione dei diritti televisivi del calcio: secondo quanto spiegato dal testo, la partita non potrà essere trasmessa in chiaro da nessun emittente, a meno che non venga fatta una deroga o che arrivi un intervento legislativo, come invocava ieri il Codacons, con un decreto ad hoh che dia l'ok alla trasmissione della partita in chiaro.

Considerato il poco tempo a disposizione prima della sfida di domenica, insomma, pensare che possa essere attuabile questo provvedimento d'urgenza risulta molto complicato e di conseguenza la soluzione più verosimile resta quella di lasciare tutto così com'è e consentire solo agli abbonati di Sky di assistere all'incontro dalla televisione.