Il tecnico giallorosso ha presentato la sfida al Gent di Europa League in programma domani.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 20:43 | aggiornato 26/02/2020 20:50

La Roma c'è, è ripartita. Lo ha fatto in casa propria, battendo all'Olimpico sia il Gent che il Lecce nel giro di tre giorni: 5 gol fatti, 0 subiti. La squadra di Fonseca è atterrata questo pomeriggio in Belgio. Da un giovedì all'altro, i giallorossi vorranno chiudere il cerchio e confermare il buon momento. Come ha confermato il loro allenatore in conferenza stampa:

La partita di domani sarà importantissima. Vogliamo passare il turno. Dobbiamo giocare con ambizione pensando che il risultato sia sullo 0-0, mettendoci lo stesso coraggio profuso contro il Lecce. Il Gent in casa ha sempre segnato e non ha mai perso, avranno grandi motivazioni. Il risultato è aperto.

La Roma non dovrà barricarsi in difesa:

Se pensiamo solo a difenderci sbagliamo. È importante fare gol e se vogliamo farlo dobbiamo giocare come sempre, nella metà campo avversaria. In Europa le partite sono più aperte, non è una maratona. E a me piace quando il calcio è più aperto.

La vittoria dell'Europa League è possibile?

Non mi piace fare grandi promesse per il futuro. La cosa più importante è vincere domani. Poi sì, sento che la squadra ha l'ambizione andare avanti il più possibile.

Il progetto giallorosso è ancora in fase embrionale: