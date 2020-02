L'Equipe rivela che il brasiliano non è sceso in campo coi compagni il giorno dopo la sfida di Coppa contro il Dijon.

di Daniele Minuti - 26/02/2020 11:31 | aggiornato 26/02/2020 11:36

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

A pochi giorni dalla decisiva sfida in casa contro il Borussia Dortmund, che potrebbe valere l'accesso ai quarti di finale di Champions League dopo la sconfitta in terra tedesca, il Paris Saint-Germain continua a fare i conti con le bizze fatte da Neymar.

Il giocatore brasiliano è rientrato proprio contro i gialloneri segnando il gol del 2-1 che mantiene vive le speranze qualificazione per i campioni di Francia, ma le frizioni con il suo club e la dirigenza non si fermano.

Le polemiche sulle condizioni dell'ex giocatore del Barcellona, che è stato fuori per molto tempo per via di una contusione alla costola ma anche accusato di essere sempre indisponibile nel periodo del suo compleanno, ora saranno alimentate da un'indiscrezione raccolta dall'Equipe su un comportamento poco corretto del numero 10.

Altra polemica per Neymar: non si è allenato dopo una mancata convocazione

PSG, altra polemica su Neymar: "Non si è allenato dopo una mancata convocazione"

Tuchel ha infatti deciso di non convocare Neymar per la partita di Coppa di Francia in programma il 12 febbraio scorso e poi vinta dal PSG con un netto 6-1. Il giorno successivo chi ha giocato titolare ha fatto un lavoro di scarico mentre gli altri hanno svolto una normale sessione di allenamento.

Tutti tranne Neymar: l'attaccante ha infatti detto al club che avrebbe riposato e non si sarebbe allenato coi compagni nonostante fosse clinicamente guarito e si dovesse preparare in vista della sfida contro il Borussia Dortmund che si sarebbe giocata solamente 5 giorni più tardi.

Proprio dopo il fischio finale della sfida persa in Germania, Neymar si era lamentato di essere stato troppo tempo lontano dal campo e che questa fosse una scelta del club e dello staff medico nonostante lui si sentisse pronto per giocare. Nuova stilettata da parte dell'ex Barcellona che ora è al centro delle polemiche per il rosso subito contro il Bordeaux che lo terrà fuori nella prossima partita di campionato, proprio nel periodo del Carnevale di Rio...