L'attaccante belga, diventato con la rete di ieri sera il miglior marcatore della storia del Napoli a quota 121 insieme ad Hamsik, dovrebbe restare ai box per almeno 10 giorni.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 09:00 | aggiornato 26/02/2020 09:05

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Dries Mertens non delude mai nelle serate di importanti. Non ha fatto eccezione la partita giocata al San Paolo ieri sera tra Napoli e Barcellona valida per l'andata degli ottavi di Champions League. Al 30' l'attaccante belga ha sbloccato il match con un gol meraviglioso, un destro dal limite dell'area che ha bucato ter Stegen e gli ha permesso di arrivare a quota 121 gol in maglia azzurra, agganciando così Marek Hamsik in testa alla classifica dei migliori marcatori della storia del Napoli.

Nel secondo però sono arrivate le brutte notizie. Al 54' Mertens ha rimediato una forte contusione alla caviglia destra e nonostante le cure del caso è stato costretto a lasciare il campo al compagno di reparto Arkadiusz Milik. Come riportato da Sky Sport, dovrebbe trattarsi solo di una botta che però lo terrà lontano dai campi per almeno 10 giorni. L'ex PSV salterà così la sfida contro il Torino di sabato prossimo e forse anche la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter in programma il 5 marzo (0-1 a San Siro all'andata).