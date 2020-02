DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

All'indomani di Napoli-Barcellona, andata degli ottavi di Champions League terminata 1-1 in virtù delle reti segnate da Dries Mertens e Antoine Griezmann, ha parlato Diego Armando Maradona, intercettato in zona mista al termine del match di Coppa Argentina vinto 2-0 dal suo Gimnasia La Plata contro il Barracas:

Se Messi un giorno potrà giocare nel Napoli? Messi è arrivato al San Paolo ora che è uno stadio in decadenza. Leo non ha vissuto quello che ho vissuto io, questo è il vantaggio che porto rispetto a lui, ma potrebbe giocare tranquillamente nel Napoli. Però non sarebbe in grado di fare quello che ho fatto io, voglio precisarlo. Ma vorrei che i napoletani avessero un giocatore come Messi