Il club inglese pronto a dare battaglia contro l'esclusione per due anni dalle competizioni europee stabilita dal massimo organismo calcistico continentale per le violazioni in tema di fair play finanziario.

di Simone Cola - 26/02/2020 13:21 | aggiornato 26/02/2020 13:26

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Mentre prepara l'attesissimo primo atto della doppia sfida contro il Real Madrid, valida per l'accesso ai quarti di finale di Champions League, il Manchester City annuncia di essere pronto a dare battaglia anche al di fuori del rettangolo di gioco e sfida la sentenza della UEFA presentando ufficialmente ricorso contro l'esclusione dalle coppe europee stabilita dal massimo organismo calcistico internazionale e che dovrebbe riguardare le stagioni 2020/2021 e 2021/2022.

La UEFA aveva motivato la squalifica per due anni dalle coppe - oltre a una multa pari a 30 milioni - con le ripetute violazioni del fair play finanziario da parte dei Citizens, che non solo avrebbe gonfiato le proprie sponsorizzazioni per rientrare nei parametri imposti dalla norma ma si sarebbe persino rifiutato di collaborare all'inchiesta.

Campione d'Inghilterra in carica, ormai da anni tra le squadre più forti della Premier League e nel gotha del calcio europeo, il Manchester City non ha accettato una decisione che ritiene ingiusta e persecutoria e aveva da subito annunciato che avrebbe fatto ricorso, formalizzato poi oggi e reso noto dallo stesso tribunale interessato, che non ha potuto fornire una data certa in cui la decisione definitiva verrà presa.

Il Manchester City sarà impegnato stasera nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid.

Manchester City, appello in tribunale contro la sentenza UEFA

Questo è quanto si legge nella nota del TAS.

La Court of Arbitration for Sport (CAS) ha depositato un ricorso dalla squadra di calcio del Manchester City contro la UEFA. L’appello è diretto contro la decisione della Camera giudicante dell’organo di controllo della UEFA (CFCB) del 14 febbraio 2020 in cui si riteneva che il Manchester City avesse violato il regolamento per le licenze dei club e il fair play finanziario, sanzionando il club con l’esclusione dalle competizioni UEFA per le quali si qualificasse per le prossime due stagioni e condannandolo a pagare un’ammenda di 30 milioni di euro.

Vengono quindi spiegate le modalità con cui si svolgerà il processo d'appello.

In generale, le procedure arbitrali di ricorso in appello comportano uno scambio di comunicazioni scritte tra le parti durante la convocazione di un arbitrato da parte della CAS. A seguito dell’udienza, il gruppo di esperti delibera e quindi emette la sua decisione. Non è possibile indicare in questo momento quando verrà rilasciata la decisione finale su questo ricorso.

In attesa di una sentenza che potrebbe cambiare nel bene o nel male la sua stessa storia - anche se Guardiola avrebbe rassicurato i giocatori nei giorni scorsi, annunciando la sua permanenza a dispetto delle voci che lo vogliono vicino alla Juventus - il Manchester City è come detto chiamato a dare il massimo nella doppia sfida contro il Real Madrid di Zinedine Zidane, il club che vanta più vittorie nella storia della Champions League guidato da un tecnico che in questa competizione, di fatto, non ha mai fallito.

E se la classe e l'esperienza degli avversari avrà sicuramente un peso importante - nonostante l'assenza per l'ennesimo infortunio di Eden Hazard - il City non parte certo battuto, potendo contare su giocatori di qualità assoluta e su un tecnico, Guardiola, che dopo aver vinto tutto con il Barcellona vuole ripetersi anche su altri lidi. Vincere la Champions League, proprio nell'anno in cui la UEFA intende escluderli dalle competizioni, vorrebbe dire molto per i Citizens: restano da vedere gli effetti della battaglia che il club sta combattendo in tribunale sui giocatori.