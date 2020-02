Prima della sfida di Champions League contro il Real Madrid valida per l'andata degli ottavi ha parlato così in conferenza stampa il manager del Manchester City Pep Guardiola:

È un piacere tornare al Santiago Bernabeu, uno dei più grandi stadi al mondo. Qui ho vinto ma anche perso. Per i miei giocatori non è l'ultima opportunità per vincere la Champions, siamo ancora vivi e tutto può succedere. Certo che possiamo vincere la competizione, ma non è l'ultima spiaggia: solo alla morte non c'è rimedio. Abbiamo preparato la sfida, non ci sarà una motivazione speciale. Sterling è pronto, ha recuperato pienamente. Il medico ci ha consigliato di tenerlo a riposo in campionato, ma sta bene. Il Real di oggi è molto diverso rispetto a quello che ho affrontato in passato, ma resta la squadra regina della manifestazione. È più aggressivo, attacca molto e prima non succedeva. Cercheremo di sfruttare i loro punti deboli