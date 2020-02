Non ho ripreso Matuidi. Gli ho detto che la squadra la fa anche chi sta fuori. Tutti dobbiamo essere pronti perché può succedere qualsiasi cosa durante la partita, ma si respirava che qualcosa non era acceso anche fra i titolari. Dobbiamo fare squadra anche in queste piccole cose che fanno la differenza...

Mancavano pochi minuti al fischio d'inizio di Lione-Juventus, andata degli ottavi di Champions League, quando Leonardo Bonucci si è avvicinato a brutto muso a Blaise Matuidi. Il difensore dei bianconeri ha invitato il compagno di squadra - escluso dall'elenco dei titolari - a un riscaldamento più intenso, notando probabilmente che non ci fosse la giusta concentrazione per una partita tanto importante. Nel post-partita, poi, a Sky Sport Bonucci ha commentato così l'episodio:

