Il tecnico dei bianconeri ha commentato così la sconfitta in terra francese contro il Lione.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 23:49 | aggiornato 26/02/2020 23:54

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Una sconfitta pesantissima. Insapettata, dura da digerire. La Juventus cade a Lione senza demeritarlo. Si sveglia troppo tardi la squadra di Sarri, tanto aggressiva negli ultimi 20' minuti quanto sterile per la stragrande maggioranza del match. Nulla è ancora deciso, ovviamente, ma servirà fare la rimonta a Torino. Proprio il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri, ha commentato la débâcle nel post-partita di Sky Sport:

Ogni tanto giochiamo così nel primo tempo, è difficile spiegarsi perché. In fase offensiva ci è mancata cattiveria e velocità nel far girare la palla. Stessa cosa in difesa. Ma siamo stati anche sfortunati visto che abbiamo subito gol con de Ligt fuori.

Il gruppo ancora non lo segue:

Faccio difficoltà nel far giocare palla velocemente a questa squadra: dobbiamo lavorare su questo. Per fortuna abbiamo 90' minuti per rimettere le cose a posto.

Sulla querelle Bonucci-Matuidi non si è espresso:

Non ero fuori nel riscaldamento. Lo staff mi ha detto che è stato tutto regolare.

Infine, Sarri torna sul vero cruccio della sua Juventus: