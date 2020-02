Un sogno e un obiettivo. Fabio Paratici, CFO della Juventus, si è un po' tradito per strada. Prima confermando le parole di Maurizio Sarri e poi cadendo nel tranello teso dallo studio di Sky Sport. Nel pre-partita dell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, il dirigente bianconero ha parlato così della corsa europea del club:

Ci sono tante squadre attrezzate per vincere la Champions League, non ci siamo solo noi. È un sogno, ma abbiamo una rosa competitiva e la Juventus gioca tutte le competizioni per vincere, poi ogni tanto le altre ci rubano l'idea.

Sul rendimento di Ronaldo ha aggiunto:

Campionato o Champions League, cosa cambia nella testa dei giocatori di Sarri?

La concentrazione c'è sempre, in tutte le cose che facciamo. Il campionato lo giochiamo settimanalmente, e la Juve è la squadra più prestigiosa e blasonata d'Italia, che ha vinto gli ultimi 8 titoli. Per questo c'è maggiore pressione. In Champions ci sono squadre attrezzate, è un torneo che si gioca in 7 gare da qui alla fine. I dettagli sono importanti, serve un po' di fortuna nel momento opportuno. Non negli episodi, ma per come si arriva alla partita decisiva: infortuni, squalifiche, etc.