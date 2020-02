I capi del tifo organizzato interista hanno diramato una nota avvisando i tifosi di non farsi "ingannare" dalla società bianconera.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 22:24 | aggiornato 26/02/2020 22:31

Manca ancora qualche giorno a Juventus-Inter. Sfida scudetto della quale si è già parlato tanto più per fattori extra-campo, in realtà, che per la reale importanza sportiva del match. L'emergenza coronavirus ha messo le autorità - calcistiche e non - dinnanzi a due ipotesi: rinviare la partita, complicando ulteriormente il calendario di entrambe le squadre, o farla giocare a porte chiuse.

Si è optato per la seconda possiblità. Juventus-Inter, così come altre quattro gare della 26ª giornata (Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Sassuolo-Brescia e Parma-Spal), si giocherà senza tifosi. Lo ha annunciato il ministro dello sport Vincenzo Spadafora. La stessa Juventus, però, non ha ancora chiuso la vendita dei biglietti (come si può evincere dal sito ufficiale della società che rimanda all'apposita pagina di Ticket One, ndr).

Juventus-Inter, polemiche per i biglietti

Di questo si è lamentata la Curva Nord interista che, tramite i propri canali social, ha emanato il seguente comunicato per sconsigliare ai tifosi dell'Inter di acquistare i biglietti per la sfida: