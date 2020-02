Il centrale dei bianconeri ha commentato così la sconfitta clamorosa contro il Lione.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 23:34 | aggiornato 26/02/2020 23:39

Quarantacinque minuti di vuoto. Anzi, di solo Lione in campo. La Juventus si è presentata in Francia con (almeno) un tempo di ritardo, e l'ha pagato. In Champions League funziona così. Leonardo Bonucci, uno dei leader dello spogliatoio, ha fatto autocritica nel post-partita di Sky Sport:

Abbiamo sbagliato il primo tempo. Eravamo secondi su tutto, in certe partite paghi il minimo errore. Nel secondo tempo non hanno tirato in porta perché è uscita la vera Juve. Ci hanno colpito nel momento in cui eravamo in 10, sono stati bravi a farci male. Ora testa a domenica, poi al ritorno: dobbiamo passare il turno.

Questione di atteggiamento:

Eravamo lunghi e distanti tra i reparti. Poco aggressivi, e quella è una questione di testa. Ci dovevamo svegliare prima.

Nel riscaldamento pre-partita, lo stesso Bonucci aveva criticato lo scarso impegno di Matuidi. Ecco come ha commentato l'episodio:

La squadra la fanno anche le riserve. Tutti e 18 devono avere la testa sul campo, ma qualcosa non era acceso anche negli undici titolari. Questi piccoli particolari fanno la differenza.

Anche Danilo ha rilasciato qualche battuta a Sky:

Siamo consapevoli di aver regalato il primo tempo. Dobbiamo lavorare e giocare sempre come abbiamo fatto nella ripresa. Il ritorno? Davanti al nostro pubblico abbiamo l'obbligo di passare il turno.

Infine, l'ultimo a parlare è stato Szczesny:

Nel primo tempo non siamo stati ordinati, abbiamo sistemato le cose nella ripresa. Loro hanno fatto un tiro in porta e un gol, ma il risultato è ribaltabile.

Troppi cali di concentrazione: