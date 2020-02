Inter-Ludogorets: probabili formazioni, dove vederla in TV e streaming

Inter-Ludogorets, in programma giovedì 26 febbraio alle 21 allo stadio San Siro di Milano, sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky sui canali 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre. Tutti coloro che volessero seguire la partita su mobile, tablet o pc, potranno ricorrere ai s ervizi di streaming SkyGo (riservato agli abbonati Sky), o NowTV .

Antonio Conte non potrà contare sulle ottime condizioni di Sensi, Handanovic, Gagliardini e Asamoah . Turnover in difesa, con la coppia centrale composta da D'Ambrosio e Ranocchia, Moses e Biraghi esterni. A centrocampo Eriksen dovrebbe essere tra i titolari. Fuori anche Lautaro, squalificato: la coppia di attacco sarà formata da Sanchez e Lukaku.

