Inter, Conte: "Dopo questo ciclo capiremo le nostri ambizioni"

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 16:15 | aggiornato 26/02/2020 16:20

Dopo la vittoria per 2-0 ottenuta in Bulgaria sul campo del Ludogorets, l’Inter s'appresta ad affrontare il ritorno dei sedicesimi di Europa League in un San Siro a porte chiuse causa Coronavirus. Alla vigilia della gara ha parlato così a Sky Sport il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte:

Bisogna centrare la qualificazione, è la cosa più importante. Dobbiamo raggiungere gli ottavi in questa competizione. Sappiamo che ogni gara nasconde delle insidie, noi veniamo da un buon risultato dell'andata ma le gare cominciano dallo 0-0, quindi dobbiamo fare una buona partita, con convinzione e voglia di vincerla. Sono partite che permettono di fare ulteriori test per capire

Su Eriksen:

Eriksen è arrivato da sole tre settimane, sta entrando sempre più in ciò che vogliamo e anche dal punto di vista fisico è migliorata la condizione

Sulla partita rinviata contro la Sampdoria:

Eravamo concentrati per affrontare la Sampdoria: il fatto che sia stata rinviata ha cambiato un po' di situazioni, ma al tempo stesso abbiamo fatto allenamento e ci stiamo preparando per continuare questo ciclo di partite che ci vedrà impegnati. Alla fine poi vedremo che cosa l'Inter potrà dire. Tutti i cicli affrontati, in base ai risultati, determinano l'andamento della stagione. L'ho detto anche all'inizio di questo ciclo bello tosto, alla fine vedremo che ambizione possiamo avere

Sul fatto di giocare a porte chiuse:

Non è bello, perché alla fine il calcio ha bisogno del pubblico e di sentire attorno tutta l'atmosfera. Detto questo, ci rimettiamo a delle decisioni prese dalle autorità sanitarie. Mi auguro che quanto prima torni tutto alla normalità

Su Handanovic: