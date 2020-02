Il tedesco ha segnato 4 gol nello stadio del Tottenham e altri 2 a Stamford Bridge contro il Chelsea. In Inghilterra fu rapidamente scartato.

Lewandowski è il capocannoniere della Champions League e il trascinatore indiscusso della squadra, soprattutto in campo europeo. Il Bayern Monaco, però, può contare su un altro calciatore che sta facendo la differenza tra fase a gironi ed eliminazione diretta. Serge Gnabry ha raggiunto la maturità necessaria per affermarsi ad altissimi livelli nel club bavarese, diventando un punto fermo e un'arma fondamentale anche lontano dall'Allianz Arena.

L'andata degli ottavi di finale contro il Chelsea hanno confermato un andamento già visto nel gruppo con Tottenham, Olympiakos e Stella Rossa. Subito una doppietta a Stamford Bridge contro i Blues, prima del sigillo di Lewandowski, per mettere più di un piede e mezzo nei quarti di finale. Il Bayern affronterà il ritorno con la certezza di un successo per 3-0 in trasferta, grazie soprattutto ad un ragazzo di 25 anni partito da Stoccarda e arrivato fino a Londra.

Quella Londra a cui Gnabry è adesso legato a doppio filo. I 6 gol segnati fin qui in Champions League sono arrivati tutti nella capitale inglese: ben 4 nel 2-7 con cui i bavaresi hanno ammutolito il Tottenham nel suo stadio, che si aggiungono ai 2 incassati da Frank Lampard nel martedì europeo degli ottavi di finale. L'attaccante tedesco è diventato padrone di una città che l'ha catturato, inghiottito e poi mandato via senza troppi complimenti.

È il 2011 quando Gnabry, dopo 6 anni di settore giovanile con lo Stoccarda, arriva a Londra per entrare nell'Academy dell'Arsenal. I Gunners lo prelevano a 16 anni per 100mila sterline e, soltanto un anno dopo, esordisce in prima squadra. Il 26 settembre 2012 fa il suo debutto in Coppa di Lega contro il Coventry, entrando al posto di Oxlade-Chamberlain. Wenger lo vede e lo lancia ripetutamente tra i grandi, ma sembra troppo acerbo per entrare stabilmente nei meccanismi del tecnico: 10 presenze e un gol fino al 2015, quando l'Arsenal lo cede in prestito al West Bromwich.

Nelle Midlands, però, le caratteristiche tecniche di Gnabry si scontrano con il pragmatismo di Tony Pulis, che non ha bisogno di un giocatore come lui per centrare la salvezza in Premier League. Il tecnico britannico, esperto in permanenze e promozioni in massima serie, dà il suo parere sul calciatore al termine del prestito e viene anche ritenuto attendibile dalla maggior parte degli addetti ai lavori:

Non credo fosse pronto per la Premier League, non avrebbe potuto giocare più partite nel West Bromwich.

Dopo 3 presenze con il WBA, Gnabry torna all'Arsenal. Il club, però, decide di venderlo a titolo definitivo dopo l'esperienza con l'Albion: 5 milioni di euro è il prezzo, ritenuto più che sufficiente dai Gunners, per il suo trasferimento al Werder Brema. L'attaccante torna in Germania per giocarsi le sue prime chances in Bundesliga e il risultato è diametralmente opposto: 11 gol in 27 presenze con la maglia verde, un bottino adeguato per catalizzare l'attenzione del Bayern Monaco.

Nel 2017, i bavaresi pagano la clausola rescissoria di 8 milioni. Gnabry viene subito girato in prestito all'Hoffenheim, dove segna 10 gol in 22 partite: sarà la vicinanza con Stoccarda, sarà la ritrovata fiducia in Bundesliga, ma il nuovo attaccante del Bayern Monaco aiuta il club di Nagelsmann a centrare la prima, storica qualificazione alla fase a gironi di Champions League. L'Hoffenheim è un test che la squadra campione di Germania ritiene superato e richiama Gnabry alla casa madre per il suo esordio con la maglia rossa.

Doppia cifra per il terzo anno consecutivo. Il Bayern Monaco vince, ovviamente, la Bundesliga e lo fa anche grazie ai 10 gol in 30 presenze del suo nuovo gioiello, finalmente maturo per il salto tra i big del calcio tedesco ed europeo.

L'approdo in Champions League

Nella stagione in corso, Gnabry si è affermato anche in Champions League, una competizione che aveva conquistato sul campo nelle stagioni precedenti e aveva soltanto assaporato nel corso dell'ultima edizione. Con l'addio di Kovac e l'approdo in pianta stabile di Flick sulla panchina del Bayern Monaco, Gnabry è diventato un perno dell'attacco bavarese insieme a Lewandowski. In un girone tutto sommato abbordabile con le trasferte in Serbia e Grecia, soltanto il Tottenham vice-campione d'Europa avrebbe potuto creare problemi per il primo posto. La risposta dell'ex attaccante tedesco è arrivata nel match sulla carta più complicato, con i 4 gol a Londra che hanno spianato la strada verso gli ottavi.

Ottavi in cui la sua firma è stata già apposta in calce. Il primo, vero avviso ai naviganti per quel che riguarda la vittoria della Champions League arriva dalla Baviera: il Bayern c'è eccome, con Lewandowski in testa alla classifica marcatori e Gnabry, per la seconda volta in pochi mesi, protagonista indiscusso in uno stadio di Londra.

Intanto, l'Arsenal ha incassato appena 5 milioni di euro per la sua cessione e ne ha dovuti aggiungere 75 per acquistare Nicolas Pépé 3 anni più tardi. Il calciatore ivoriano ha finora realizzato 5 gol in 22 presenze, un bottino che non sta aiutando i Gunners in campionato né garantisce un cammino agevole in Europa League. Dalle parti dell'Emirates, forse, qualcuno sta cominciando a mangiarsi le mani. Nella sua Newport, invece, un Tony Pulis senza squadra starà riflettendo sull'esperienza di Gnabry al West Bromwich.