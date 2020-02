I bulgari sono atterrati a Malpensa "protetti" contro il coronavirus. Ecco il video social.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 19:28 | aggiornato 26/02/2020 19:44

Inter-Ludogorets si gioca, anche se a porte chiuse. È notizia vecchia in un mondo che corre veloce. Ma, meno di una settimana fa, nessuno si sarebbe mai posto l'interrogativo. E nessuno, in Bulgaria, si sarebbe mai aspettato di dover fronteggiare una delle trasferte più prestigiose della storia del club in parallelo a un'emergenza sanitaria in corso. Tanto da spingere le autorità nazionali a fare pressioni per rinviare la partita, piuttosto che costringere la squadra di Pavel Vrba a fare tappa a Milano.

Non è andata così. Il fittissimo calendario dell'Europa League non ammette sconti e, questo pomeriggio, il Ludogorets è atterrato a Malpensa. Fin qui nulla di strano, se non fosse per l'outfit dei suoi tesserati. Ognuno dei calciatori e dei dirigenti/accompagnatori, infatti, indossava una mascherina. Come mostra questo video.

Europa League, il Ludogorets sbarca a Milano con le mascherine

Il gesto è abbastanza estremo. L'atteggiamento dei bulgari è lo stesso di chi si sta preparando ad andare incontro l'apocalisse, preso dal panico. Un messaggio tutt'altro che di distensione verso una città, una regione e un paese intero sottoposti al gravoso compito di dover affrontare l'emergenza. A confermare l'ostilità dei bulgari ci hanno pensato le parole dell'allenatore del Ludogorets, Pavel Vrba, ai microfoni ufficiali del club: