Dove vedere in TV e streaming Lione-Juventus, e probabili formazioni

Tutte le informazioni sulla partita di andata degli ottavi di finale di Champions League

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 07:14

Lione-Juventus è la partita di andata degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì 25 febbraio alle ore 21. I francesi, settimi nella classifica di Ligue 1, e reduci dalla vittoria esterna contro il Metz, se la dovranno vedere con i bianconeri di Maurizio Sarri, in testa alla graduatoria di Serie A.

Maurizio Sarri ritrova Bonucci in difesa: coppia centrale insieme a De Ligt. A sinistra Alex Sandro, a destra Danilo. Cuadrado dunque dovrebbe essere spostato ancora in posizione avanzata, mentre a centrocampo la linea dovrebbe essere composta da Matuidi (favorito su Rabiot), Ramsey e Pjanic. In attacco il tridente formato da Dybala, Cristiano Ronaldo e, appunto, Cuadrado.

Le probabili formazioni di Lione-Juventus: le scelte di Garcia e Sarri

Lione (3-4-1-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Tousart, Aouar, Cornet; Terrier; Ekambi, B.Traoré. All. Garcia

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Lione-Juventus: dove vederla in TV e Streming

Lione-Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su Sky Go. Per chi non è abbonato Sky, c'è la possibilità di seguire la partita su Now Tv.