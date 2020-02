Il Manchester City affonda il Real in casa e fa un passo importante verso la qualificazione. Segna Isco, poi rimonta con Gabriel Jesus e De Bruyne.

di MarcoValerio Bava - 26/02/2020 23:02 | aggiornato 26/02/2020 23:08

Il Manchester City rimonta il Real Madrid, sbanca il Bernabeu e piazza un colpo forse decisivo in ottica qualificazione ai quarti di Champions League. L'avvio del City è aggressivo, ma praticamente da subito il pallino del gioco lo prende il mano il Madrid e la squadra di Guardiola si raccoglie nella propria metà campo, aspettando il momento per cambiare ritmo e ripartire velocemente. Emozioni poche fino a quando Gundogan trova De Bruyne che vede il movimento a scivolare sul centrosinistra di Gabriel Jesus che riceve, rientra sul destro saltando Varane e calcia forte verso Courtois che però si distende e devia. È un avvertimento che il Real recepisce. I Blancos allora rispondono con Mendy che scende sulla corsia mancina, cross al centro per Benzema che incrocia il colpo di testa trovando però la parata per nulla banale di Ederson, palla verso Vinicius Jr. che forse s'emoziona e cicca il pallone a due passi dalla porta sguarnita.

Per Guardiola arriva però una brutta notizia poco la mezzora, Laporte avverte un problema muscolare e deve lasciare il posto a Fernandinho. City vicino al vantaggio nel finale di tempo: angolo da sinistra, Courois esce male e smanaccia sui piedi di Gabriel Jesus che calcia di prima intenzione. Male. La palla schizza però insidiosa per Ramos che rischia il pasticcio e l'autogol, ma per sua fortuna trova sulla linea lo stop di Casemiro e poi il rinvio di Valverde.

Gli inglesi sono fantastici quando trovano tempi e spazi per ripartire, Casemiro perde una palla sanguinosa e innesca De Bruyne che allarga per Mahrez che calcia a giro col mancino e fa correre un brivido gelido sulla schiena del Bernabeu. Meglio il City nella ripresa, sempre più intraprendente e pericoloso ancora con l'algerino che però stavolta trova sulla sua strada Courtois. I difetti della squadra di Guardiola però sono noti e tra questi c'è un eccessivo narcisismo e così Otamendi e Rodri pasticciano, Vinicius ne approfitta e riparte, supera Walker e centra per Isco che in allungo batte Ederson. Il City allora alza le linee, pressa alto, ma il Real ha personalità e ha l'occasione per raddoppiare con Ramos che trova la deviazione provvidenziale di Fernandinho. Guardiola si gioca la carta Sterling (fuori B.Silva), mentre Zidane risponde con Bale per uno stremato Vinicius. Ma quando il City sempre aver perso l'abbrivio, ecco che s'accende De Bruyne che s'incunea in area e pennella per Gabriel Jesus che di testa pareggia. Proteste di Ramos per una spinta del brasiliano, ma per Orsato (e il VAR) è tutto ok. È il colpo che fa crollare le resistenze del Real, anche perché Carvajal commette una sciocchezza stendendo Sterling in area e concedendo il rigore che De Bruyne trasforma. Il finale degli inglesi è gestione, il Real ci prova con l'orgoglio ma non sfonda. Finisce 1-2, Guardiola mette un mattone pesante su quella costruzione chiamata qualificazione.

Champions League, le pagelle di Real-Man.City

Real Madrid (4-4-2): Courtois 6,5; Carvajal 5, Varane 5, Ramos 4,5, F. Mendy 5,5; Modric 6 (83' Lucas Vazquez sv), Casemiro 5,5, Valverde 6, Isco 6,5 (83' Jovic sv); Vinicius jr 7 (75' Bale sv), Benzema 6. All: Zidane 6

Manchester City (4-3-3): Ederson 6,5; Walker 6, Laporte 6 (32' Fernandinho 6,5), Otamendi 5,5, B. Mendy 6; Gundogan 6,5, Rodri 5,5, De Bruyne 8; Mahrez 7, Gabriel Jesus 8, B. Silva 5 (73' Sterling 7). All: Guardiola 7,5

I migliori

De Bruyne 8

La fonte del gioco, il faro nella notte. Quando la barca del City rischia d'affondare e non vede un attracco, arriva lui a prendere il timone e a guidare fuori i compagni dalla tempesta. Avvia ogni azione pericolosa del City, dai suoi piedi nascono tutte le trame offensive della squadra inglese. È lui a confezionare l'azione del pareggio, lui a trasformare il rigore del vantaggio. Talento purissimo.

Vinicius Jr. 7

La mossa a sorpresa di Zidane paga. Il brasiliano accusa un po' di emozione nei primi minuti, poi rompe il ghiaccio e diventa uno dei protagonisti del match. Si mangia un gol nel primo tempo, ma è pure il giocatore più pericoloso del Real perché quando accelera diventa minaccia vera per il City. A volte rischia di andare fuori giri per la troppa voglia di fare, ma è intelligente quando scippa Otamendi e serve l'assist per il vantaggio di Isco. Utile anche in ripiegamento.

Gabriel Jesus 8

Grande prestazione del brasiliano, prova di estrema sostanza, di sacrificio totale. Guardiola lo sceglie al posto di Aguero, si capisce il perché. L'attaccante col nove sulle spalle si sbatte, sporca l'inizio azione del Madrid, rincorre tutti, lotta e quando ha l'occasione prima si rende pericoloso (bravo Courtois a dire no), poi pareggia i conti e cambia le sorti della partita, quinto gol in questa Champions per lui. Poi fa espellere anche Ramos e non è un dettaglio in vista del ritorno.

I peggiori

Ramos 4,5

In difficoltà, non il solito capitan, la guida fisica e spirituale del Real. Affonda nel finale, si fa scavalcare dal cross di De Bruyne e così Gabriel Jesus gli scivola alle spalle e fa 1-1. Di fatto la partita dei Blancos finisce qui, la sua poco dopo quando stende Gabriel Jesus lanciato a rete. L'espulsione è inevitabile. Mancherà nella sfida di ritorno.

Bernardo Silva 5

Spettatore non pagante della sfida del Bernabeu. Non si vede e non si sente il portoghese, un passaggio a vuoto evidente quello del Bernabeu. Non offre nessun tipo d'apporto alla manovra offensiva del City, latita, si nasconde, non s'accende mai. Guardiola lo toglie al 73', probabilmente troppo tardi.

Carvajal 5

Gioca una partita di paura, sa che dalla sua parte transitano pericoli come Bernardo Silva e De Bruyne. Il portoghese lo aiuta parecchio perché gioca una gara anonima, ma quando entra Sterling la musica cambia e la coppia lo mette in terribile difficoltà. Va in panico, non sa come andare a prendere gli avversari che lo mettono in mezzo. I gol nascono tutti dalla sua zona, il fallo da rigore che commette è sciocco, la palla stava andando sul fondo.