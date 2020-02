Alla squadra di casa basta un gol del classe '97 nel primo tempo, la Juve torna a casa a mani vuote e ora è costretta a vincere allo Juventus Stadium il prossimo 17 marzo.

di Davide Ferranti - 26/02/2020 23:36 | aggiornato 26/02/2020 23:46

Al Parc Olympique Lyonnais di Lione va in scena l'andata degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus si trova ad affrontare un avversario ostico e duro da battere, in uno stadio che mostra i denti ai bianconeri. Dopo 4 minuti la squadra di Sarri crea subito il primo pericolo con il solito Cristiano Ronaldo, che parte da sinistra, salta un uomo e mette la palla sul secondo palo per Cuadrado che per poco non arriva a spingere in porta. Il Lione non si fa intimorire dall’aggressività bianconera, accetta il faccia a faccia e risponde andando ad attaccare in verticale e sfruttando gli spazi concessi dall'altro lato del campo. I padroni di casa sono consapevoli della superiorità degli avversari, sanno aspettare e riescono anche ad attuare un buon pressing in fase di non possesso.

Dopo un quarto d'ora di dominio bianconero il Lione prende coraggio, con il talento cristallino di Aouar che detta legge a centrocampo. Al 20’ calcio d'angolo per i francesi e grande occasione per Ekambi che anticipa Bentancur di testa scavalcando Szczesny e colpendo la traversa. Dopo qualche minuto arriva invece il primo vero tiro in porta della Juventus, con Alex Sandro che calcia dai 25 metri non trovando però lo specchio della porta. Alla mezz’ora l'episodio episodio chiave: De Ligt è costretto ad uscire temporaneamente dal campo per una brutta ferita alla testa, il Lione approfitta della superiorità numerica, Aouar fa tutto sa solo sulla sinistra saltando Bentancur e mettendo la palla al centro per Tousart, che appoggia in rete col mancino e fa 1-0.

Nel finale di primo tempo c'è solo il Lione. La squadra di Garcia arriva con facilità in porta, la Juventus fatica ad occupare il campo e soffre troppo sulle fasce. Sarri è preoccupato e prova a scuotere i suoi dalla panchina ma il risultato rimane invariato.

Nella ripresa le squadre escono dagli spogliatoi con le medesime formazioni, senza nessun cambio da una parte e dall'altra. Stesso copione del primo tempo: Juve che spinge e Lione che aspetta, pronto a colpire in contropiede e negli spazi. Stavolta però i bianconeri cercano di imporsi con più forza e qualità, iniziando ad esprimere un calcio finalmente più fluido e incalzante. Dopo i primi dieci minuti Sarri decide di dare una scossa alla squadra e mette in campo Ramsey al posto di Pjanic, rientrato da poco da un infortunio. Al 68’ opportunità clamorosa per la Juventus con Dybala che si inserisce in area anticipando Marcal e calciando potente, ma la palla esce alla destra di Anthony Lopes.

Sarri si gioca anche la carta Higuain, che nonostante la lombalgia prova a dare il suo contributo per rimettere in piedi una partita complicata. A pochi minuti dalla fine proprio è il Pipita ad avere l'occasione di pareggiare, ma non sfrutta a dovere un assist al bacio di Dybala. All'87' il numero dieci della Juventus trova finalmente la porta su un tracciante splendido di Bentancur, ma la bandierina è alzata, l’argentino è in fuorigioco e il gol viene annullato. Forcing finale della Juventus nei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Jesus Gil, ma i bianconeri non trovano lo spunto decisivo per un pareggio che sarebbe stato prezioso in vista del ritorno allo Juventus Stadium. La sfida finisce 1-0, il primo round va al Lione.

Champions League, le pagelle di Lione-Juventus

LIONE (3-5-2): Lopes 6; Denayer 6, Marcelo 5.5, Marçal 6.5; Dubois 6, Guimaraes 7, Tousart 6.5, Aouar 7, Cornet 6; Toko Ekambi 5.5, Dembele 5. All. Garcia 7.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Danilo 5, De Ligt 6, Bonucci 5.5, Alex Sandro 5.5; Bentancur 5.5, Pjanic 5, Rabiot 4.5; Cuadrado 5.5, Dybala 6.5, Cristiano Ronaldo 6. All. Sarri 5.5.

I migliori

Aouar 7

Il gioco del Lione passa per i suoi piedi. Non sbaglia praticamente mai, prende in mano la squadra dettando ritmi e geometrie, mostrando a 21 anni di avere una personalità e un talento fuori dal comune. Nel secondo tempo abbassa la sua posizione e tocca meno palloni, infatti il Lione non esce più dalla sua metà campo.

Guimaraes 7

Il compagno di avventure di Aouar è un altro talento che farà parlare di sé. Tiene in equilibrio la squadra da grande giocatore, si prende responsabilità per tutta la partita e gestisce palla e pressione con naturalezza.

Dybala 6.5

Primo tempo inconsistente della Joya, ma il secondo tempo è una meraviglia. Dybala si prende la scena e diventa il pericolo numero uno per la difesa del Lione tra accelerazioni, assist dribbling e giocate. Segna anche un gol bellissimo a pochi minuti dalla fine, ma gli viene - giustamente - annullato.

Aouar e Guimaraes in chiusura su Ramsey.

I peggiori

Rabiot 4.5

Il ritorno in Francia dell’ex PSG è completamente da dimenticare. Sulla mediana non crea problemi al Lione, in fase di possesso non riesce ad alzare il ritmo di gioco bianconero e non incide nemmeno negli ultimi venti metri. Tanti, troppi errori tecnici e davvero poca personalità.

Danilo 5

I pericoli del Lione arrivano in gran parte dalla sua fascia. Nel primo tempo perde sempre il duello con Cornet e mete in difficoltà la linea difensiva bianconera. Prova a riscattarsi nella seconda metà di gioco con qualche buona incursione, ma la sua partita rimane insufficiente.