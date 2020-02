Per riprendersi il titolo di miglior allenatore in circolazione il tecnico del Manchester City dovrà guidare i suoi alla vittoria contro le merengues, con cui si è già scontrato numerose volte in carriera.

di Simone Cola - 26/02/2020 16:43 | aggiornato 26/02/2020 16:48

Non c'è alcun dubbio sul fatto che quella tra Real Madrid e Manchester City sia la doppia sfida più affascinante tra quelle proposte dagli ottavi di finale di Champions League. L'esperienza degli spagnoli e la tradizione vincente del loro tecnico Zinedine Zidane, che di fatto non ha mai preso parte alla più importante competizione per club senza vincerla, si scontrerà con la sfrontatezza dei Citizens e con il profeta del tiki-taka Pep Guardiola, deciso a riprendersi il titolo di miglior allenatore al mondo con la vittoria di un trofeo che gli sfugge dai tempi di Barcellona.

C'è di più: in quella che è per lui ormai una vera e propria missione, nel bel mezzo della bufera legata alla squalifica imposta dalla UEFA al suo club per le violazioni del fair play finanziario, Guardiola si troverà ad affrontare il primo durissimo esame in quello che per lui, simbolo del Barcellona tanto da giocatore quanto da allenatore, rappresenta un vero e proprio derby personale. Un derby che peraltro lo ha visto spesso vincitore.

Per la precisione, alla vigilia della sfida di andata del Bernabeu i numeri sottolineano come Guardiola abbia affrontato il Real Madrid in 17 occasioni da tecnico, ottenendo 9 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte nelle sue esperienze in panchina prima al Barcellona e poi al Bayern Monaco: proprio al periodo in cui guidava i bavaresi risale l'ultimo confronto, la semifinale della Champions League 2013/2014 che lo vide soccombere 4-0 in Germania dopo essere stato sconfitto anche all'andata, 1-0, al Santiago Bernabeu.

Champions League, Guardiola pronto per l'ennesima sfida contro il Real Madrid

Quel Real Madrid-Bayern Monaco 1-0, gol decisivo di Benzema al 19esimo minuto di gioco è stato l'ultimo match che ha visto Guardiola protagonista al Bernabeu, stadio dove fino ad allora in 7 precedenti non aveva incredibilmente mai perso. Un precedente decisamente beneaugurante per un tecnico che negli ultimi anni potrebbe aver perso un po' di smalto - anche se è doveroso ricordare che la scorsa stagione in patria il Manchester City ha vinto tutto - ma che a 49 anni ha ancora tutto il tempo per tornare a essere considerato il migliore in circolazione.

Del resto il Real Madrid gli ha regalato spesso gioie, da quando siede in panchina: la sua prima volta, datata 13 dicembre 2008, lo vide imporsi in casa al Camp Nou con un netto 2-0 firmato da Eto'o e Messi. Allenatore delle merengues era Juande Ramos, che al ritorno si sarebbe dovuto inchinare al Bernabeu addirittura 6-2, trionfo blaugrana firmato dalle doppiette di Henry e Messi e dai gol di Puyol e Piqué in una serata indimenticabile, come sottolineato dallo stesso Guardiola al fischio finale.

Non è facile vincere al Bernabeu, e farlo in questo modo e contro una squadra del calibro del Real è incredibile. È una notte indimenticabile, uno dei giorni più felici nella mia vita calcistica. Sono così felice perché abbiamo fatto felici tante persone.

Nasceva in quel momento, il 2 maggio del 2009, il mito di Pep Guardiola, capace nella sua prima stagione in panchina di trascinare il Barcellona alla vittoria di Liga, Coppa del Re e soprattutto Champions League. Era il Barça delle meraviglie, quello che avrebbe incantato il mondo e che mai più si sarebbe ripetuto una volta che le strade di club e allenatore si sarebbero divise, una constatazione che serve a smentire chi sostiene che senza i blaugrana Pep non sia più stato lo stesso. Vero, ma vero anche il contrario.

L'addio in ogni caso si sarebbe consumato soltanto nel 2012, al termine di quattro anni ricchi di trofei e di trionfi contro tutti, Real Madrid compreso: come dimenticare la "manita" del 29 novembre 2010, quando davanti ai 100mila del Camp Nou il Barcellona umiliò gli eterni rivali, guidati da quel José Mourinho che sarebbe diventato la sua nemesi, con un netto 5-0 firmato da Xavi, Pedro, Jeffren e da una doppietta di David Villa.

Mourinho, dicevamo: la rivalità tra i due tecnici sarebbe stata lunga e feroce, ma più mediatica che a livello di risultati, dato che le uniche sconfitte di Pep con le merengues sarebbero arrivate nella finale di Coppa del Re del 2011 (1-0, gol di Cristiano Ronaldo) e nell'ultimo confronto datato 2012, 1-2 con ancora CR7 a decidere la sfida dopo le reti di Khedira e Alexis Sanchez. Nel mezzo altre vittorie, seppur combattute, pareggi spettacolari e gare mai banali, ognuna con una propria storia da raccontare.

Lasciato il Barcellona Guardiola sognava di ripetere gli stessi risultati in Germania, al Bayern Monaco, ma fu proprio il Real Madrid a stroncare le ambizioni dei bavaresi con il doppio confronto che abbiamo citato all'inizio, per molti decisamente troppo severo rispetto a quanto visto in campo. Ma si sa, il calcio è tante cose ma alla fine contano soprattutto i risultati, il passato ha valore ma sparisce di fronte al presente.

Ecco perché la 18esima sfida al Real Madrid, per Guardiola, sarà uguale alla prima: nel Bernabeu che spesso lo ha visto vincitore, quello che un tempo non molto lontano veniva considerato il miglior allenatore del mondo dovrà essere bravo a spingere il suo Manchester City oltre l'ostacolo, oltre Sergio Ramos e Benzema, oltre l'ex Pallone d'Oro Modric e Zinedine Zidane, il tecnico venuto dal nulla e che è stato capace di usurpare il suo trono. In ballo c'è moltissimo, in quella che per nessun motivo può essere considerata una semplice partita di calcio.

I precedenti di Guardiola con il Real Madrid

13/12/2008, Barcellona-Real Madrid = 2-0 (Liga) 02/05/2009, Real Madrid-Barcellona = 2-6 (Liga) 29/11/2009, Barcellona-Real Madrid = 1-0 (Liga) 10/04/2010, Real Madrid-Barcellona = 0-2 (Liga) 29/11/2010, Barcellona-Real Madrid = 5-0 (Liga) 16/04/2011, Real Madrid-Barcellona = 1-1 (Liga) 20/04/2011, Barcellona-Real Madrid = 0-1 (Coppa del Re) 27/04/2011, Real Madrid-Barcellona = 0-2 (Champions League) 03/05/2011, Barcellona-Real Madrid = 1-1 (Champions League) 14/08/2011, Real Madrid-Barcellona = 2-2 (Supercoppa di Spagna) 17/08/2011, Barcellona-Real Madrid = 3-2 (Supercoppa di Spagna) 10/12/2011, Real Madrid-Barcellona = 1-3 (Liga) 18/01/2012, Real Madrid-Barcellona = 1-2 (Coppa del Re) 25/01/2012, Barcellona-Real Madrid = 2-2 (Coppa del Re) 21/04/2012, Barcellona-Real Madrid = 1-2 (Liga) 23/04/2014, Real Madrid-Bayern Monaco = 1-0 (Champions League) 29/04/2014, Bayern Monaco-Real Madrid = 4-0 (Champions League)

9 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte - 37 gol realizzati, 20 incassati