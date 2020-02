Calciomercato, il Milan non molla Zaracho

Insomma, restano molte variabili ancora in ballo per questa potenziale operazione che porterebbe Matias Zaracho a vestire la maglia del Milan, che dovrà dunque sbrigarsi, anche perché dalla Spagna cominciano a inserirsi sempre più potenziali concorrenti. Che oltre ad alzare inevitabilmente il prezzo, potrebbero essere più veloci e accaparrarsi il talento argentino.

Il talento classe '98 del Racing Avellaneda, Matias Zaracho , è sempre più nel mirino di calciomercato del Milan . I rossoneri hanno già tentato di prenderlo a gennaio, ci proveranno di nuovo in ottica della sessione estiva ed è per questo motivo che i contatti con il suo agente sono sempre più frequenti. Giocatore giovane e duttile, sa agire da esterno, trequartista e mezz'ala, con qualità e quantità.

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK