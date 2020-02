Se i nerazzurri lasciassero partire Lautaro Martinez, l'attaccante del Lipsia (pupillo di Klopp) è l'obiettivo principale per sostituirlo.

di Daniele Minuti - 26/02/2020 12:02 | aggiornato 26/02/2020 12:07

L'obiettivo che l'Inter si era posto in questa stagione, cioè di tornare ai piani alti della classifica e lottare per lo Scudetto, sarà molto probabilmente centrato visto l'ottimo rendimento della squadra allenata da Antonio Conte che darà continuità quantomeno grazie alla probabilissima qualificazione in Champions League.

La dirigenza nerazzurra sa che è questo il momento più difficile, cioè quello in cui si deve mantenere alto il livello dei risultati sportivi anche dopo una stagione in cui comprensibilmente molti giocatori finiranno sotto i riflettori.

Per questo motivo nelle ultime ore sta circolando una voce di calciomercato su un possibile cambiamento pesante nel reparto offensivo dell'Inter durante la prossima sessione estiva: se partisse Lautaro Martinez, Marotta e Ausilio cercheranno l'affondo per Timo Werner.

L'Inter pensa a Werner nel caso parta Lautaro Martinez

La notizia arriva da Tuttosport, che spiega come il centravanti del Lipisa sia la scelta favorita rispetto alle opzioni Martial e Aubameyang. Lautaro Martinez sicuramente non è sul mercato ma la corte del Barcellona è tutt'altro che un mistero, con i catalani pronti a fare un'offerta in estate.

Se ci fosse la cessione del Toro, l'Inter non avrebbe problemi a pagare la clausola rescissoria di Werner che ammonta a circa 60 milioni di euro. Il tedesco è da tempo nel mirino del Liverpool con Klopp che è un suo grande estimatore ma ai Reds potrebbe non avere il posto da titolare assicurato a differenza della squadra di Conte che avrebbe bisogno di un sostituto per l'attuale numero 10.

Di sicuro si tratta di un affare difficile ma ciò che è certo è che l'Inter non vuole abbassare il livello della rosa e che se ci sarà una partenza pesante, Marotta e Ausilio faranno di tutto per piazzare un colpo altrettanto pesante in entrata. Con Werner che corrisponde alla perfezione a questo identikit tecnico.