Il retroscena raccontato dal quotidiano catalano Mundo Deportivo.

di Redazione Fox Sports - 26/02/2020 12:14 | aggiornato 26/02/2020 12:19

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Erling Haaland è in assoluto il giocatore che più sta sorprendendo in tutta Europa. Il classe 2000, passato nella finestra invernale di mercato dal Salisburgo al Borussia Dortmund, ha collezionato ben 40 gol (di cui 10 in Champions League) e 8 assist in 30 presenze stagionali: numeri impressionanti per un ragazzo di appena 19 anni.

E pensare che sarebbe potuto finire subito in uno dei migliori club al mondo. L'edizione odierna di Mundo Deportivo scrive infatti che nella passata stagione il Barcellona, quando aveva in mente di prendere un giovane attaccante e farlo crescere sotto l'ala protettiva di Luis Suarez, stesse pensando proprio al norvegese.

I blaugrana lo hanno seguito e visionato per decine di partite, salvo poi decidere di scartarlo perché non convinti dalle sue qualità tecniche e dalla sua capacità di giocare di squadra, aspetto fondamentale in casa Barcellona. Il Borussia Dortmund ringrazia per quella scelta.