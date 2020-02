Il polacco si è infortunato durante la partita in casa del Chelsea e potrebbe restare fuori dal campo per un mese.

di Daniele Minuti - 26/02/2020 18:51 | aggiornato 26/02/2020 18:56

Il Bayern Monaco si ritrova con una brutta notizia dopo la netta e dominante vittoria per 3-0 in casa del Chelsea nell'andata degli ottavi di finale di Champions League che ha permesso ai bavaresi di portarsi a un passo dal passaggio del turno: si è infatti fermato Robert Lewandowski.

Il calciatore polacco, grande protagonista del trionfo allo Stamford Bridge con due assist e il gol che ha permesso ai tedeschi di trovare il tris, si è infortunato nel finale dell'incontro e tornando in terra tedesca si è sottoposto ai primi esami.

La preoccupazione era già palpabile in casa del Bayern Monaco e in serata è arrivato il risultato delle visite: Lewandowski ha subito la frattura della tibia sinistra, poco sotto l'articolazione del ginocchio. E questo problema potrebbe tenerlo fuori almeno per un mese e fargli saltare anche il probabile quarto di finale di Champions League.

Bayern Monaco, infortunio per Lewandowski: starà fuori un mese

È questo che si legge nel comunicato ufficiale rilasciato direttamente dal Bayern Monaco, che spiega grazie alle parole del dottor Mueller-Wohlfahrt (gestore dello staff medico) come il suo numero 9 dovrà passare i prossimi 10 giorni in stato di immobilizzazione per poi iniziare il periodo di recupero e riatletizzazione. Tempo di recupero stimato: almeno 4 settimane.

ℹ️ @lewy_official erlitt beim gestrigen 3:0-Sieg des #FCBayern beim @ChelseaFC einen Anbruch der Schienbeinkante am linken Kniegelenk. Die Ausfallzeit wird insgesamt rund vier Wochen betragen.#ComeBackStronger, Lewy! 🍀



🔗 https://t.co/YAyJVy49QS — FC Bayern München (@FCBayern) February 26, 2020

Sicura la sua assenza nella partita del ritorno contro il Chelsea che si giocherà il prossimo 18 marzo. La speranza dei campioni di Germania è quella di riavere l'attaccante per i quarti di finale che si giocheranno ad inizio aprile, dato il suo stato di grazia: l'ex Borussia Dortmund ha già segnato 39 gol in stagione ed è secondo nella classifica della Scarpa d'Oro dietro Ciro Immobile.