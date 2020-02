Si allunga la lista delle defezioni in vista del ritorno di Champions League: con Busquets e Vidal squalificati, il tecnico rischia di perdere anche Piqué causa infortunio.

di Andrea Bracco - 26/02/2020 09:23 | aggiornato 26/02/2020 09:29

Quique Setien lo aveva detto alla vigilia che la partita di Napoli sarebbe stata piena di insidie e il campo, nei novanta minuti di gioco, lo ha ampiamente confermato. Guardando il bicchiere mezzo pieno, l'1-1 del San Paolo permette al Barcellona di partire comunque con un risultato favorevole in vista della partita di ritorno, in programma tra due settimane al Camp Nou, visto il gol segnato in trasferta che vale oro, soprattutto per come si era messo il match. Le buone notizie però finiscono qui: l'ex allenatore del Betis, che nella conferenza stampa postpartita si è voluto complimentare per la reazione dei suoi ragazzi, è chiamato a fare dei ragionamenti molto delicati in vista di quelli che saranno i prossimi impegni.

La condizione fisica della squadra non ha convinto più di tanto, il che - considerando che domenica sera si gioca il Clasico in casa del Real Madrid - non lascia dormire sonni tranquilli allo stesso Setien. Le prossime settimane saranno un crocevia decisivo per la stagione: dopo il match del Santiago Bernabeu, il Barcellona dovrà rituffarsi verso la Champions League, andando a preparare la partita di ritorno contro il Napoli in situazione abbastanza precaria. Questo perché, per esempio, Arturo Vidal ha deciso di farsi espellere andando a prendersi due cartellini gialli nel giro di pochi minuti.

Il cileno, oggi perno del centrocampo blaugrana, è apparso molto nervoso soprattutto nel finale di gara, e i suoi comportamenti bizzosi non sono sfuggiti al direttore di gara che, esasperato, ha dovuto per forza mandarlo sotto la doccia anzitempo. La sua assenza si farà sentire, perché in questo momento Vidal è il centrocampista più in forma della rosa, anche più di Sergio Busquets, ammonito a sua volta e, in quanto diffidato, obbligato a scontare un turno di squalifica in occasione del ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il mediano, dai cui piedi è partito il tracciante per Semedo poi rifinito in gol da Griezmann, lascerà un vuoto importante in una zona di campo delicata, dove il Napoli dovrà giocoforza provare a colpire.

Gerard Piqué, difensore e leader del Barcellona: contro il Napoli ha dovuto abbandonare il campo a causa di un fastidioso infortunio, una distorsione che potrebbe costringerlo ai box per diverse settimane.

Barcellona, rosa decimata per il ritorno col Napoli: a rischio anche Piqué

Senza due centrocampisti quindi lo schieramento in vista di Barcellona - Napoli, almeno sulla carta, è quasi obbligato. Il posto di Busquets verrà sicuramente preso da Frenkie de Jong, adattato fino a oggi da mezzala per questioni di gerarchie, ma pronto a tornare a battere la mattonella che talvolta, in alternativa a Lasse Schone, aveva occupato ai tempi dell'Ajax. Ivan Rakitic, che al San Paolo ha giocato titolare, si sistemerà come interno di centrocampo a sinistra, mentre a destra dovrebbe toccare ad Arthur, decisivo dal momento del suo ingresso contro la squadra di Gattuso.

La sua entrata ha portato palleggio e imprevedibilità alla manovra, qualità alle quali, almeno adesso, Quique Setien non più rinunciare. L'unica variante, visto l'ottimo momento di Nelson Semedo, potrebbe essere l'avanzamento a centrocampo di Sergi Roberto come interno destro, ruolo già ricoperto più volte in passato dal jolly blaugrana. L'ex allenatore del Betis però dovrà sperare anche nelle buone notizie provenienti dall'infermeria, dove ieri sera è finito Gerard Piqué, uscito per una distorsione la cui gravità verrà valutata nelle prossime ore dai sanitari blaugrana.

Piquè, qualora il responso fosse negativo, non giocherà nemmeno il Clasico, lasciando spazio al francese Clement Lenglet, scivolato indietro nelle gerarchie dopo il rientro a pieno regime di Samuel Umtiti. Ma il Barça perderebbe il suo leader difensivo, colui il quale riesce a dare solidità e leadership a un reparto che quest'anno, in più di un'occasione, ha imbarcato acqua. La rosa del Barcellona, già corta in precedenza a causa delle assenze ormai storiche di Suarez e Dembélé, rischia di ridursi ulteriormente, creando problemi di rotazioni a un Quique Setien che, adesso, dovrà fare scelte ben ponderate. E quando alleni il Barcellona, di tempo per gli esperimenti non ce n'è.