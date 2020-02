Ho ancora bisogno di lavorare molto sul mio gioco. La squadra ha bisogno di me per creare ampiezza e migliorare la qualità del gioco verticale. A volte vedono i miei movimenti, altre volte proprio no...

Il suo gol ha evitato la sconfitta al Barcellona sul campo del Napoli nell'andata degli ottavi di Champions League. Con quella segnata al San Paolo, Antoine Griezmann è arrivato a quota 14 reti in 35 presenze stagionali. Ma il suo bottino potrebbe essere di gran lunga più ricco, almeno stando a sentire le parole dello stesso attaccante francese che al termine della sfida contro i Gattuso boys, al sito della UEFA, ha risposto così quando gli è stato chiesto come fosse il feeling con i compagni di squadra:

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK