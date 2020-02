Il belga è reduce da due anni in Cina e due mesi di stop quasi assoluto. I Colchoneros provano a rimetterlo in piedi con tabelle e allenamenti personalizzati.

di Andrea Bracco - 26/02/2020 11:26 | aggiornato 26/02/2020 11:32

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il suo acquisto durante la sessione invernale è passato sotto traccia, ma Yannick Carrasco - fresco rinforzo di gennaio di casa Atletico Madrid - da ormai due mesi lavora senza sosta con la squadra per ritrovare una condizione accettabile. I suoi due anni in Cina, meta scelta principalmente per rimpolpare il proprio conto in banca, ne hanno di fatto arrestato la carriera, confinandolo in un paese certamente affascinante, ma anche calcisticamente meno evoluto rispetto alle realtà che si possono trovare in Europa. Soprattutto, e questo va detto, se fino a qualche mese prima della tua partenza avevi segnato una rete pesante in finale di Champions League contro il Real Madrid.

Carrasco, infatti, durante la sua prima esperienza con i Colchoneros era stato uno degli uomini in più della gestione Simeone, il classico dodicesimo uomo affidabile quando veniva mandato in campo e in grado di spaccare il match subentrando da riserva. Gol e assist, così come gli attestati di stima, non sono mai mancati, tanto che il Cholo pare non aver mai preso benissimo la sua cessione in estremo Oriente. Quando c'è stata la possibilità di riabbracciarlo, quindi, non se lo è fatto ripetere due volte: l'esterno belga ha firmato per un prestito della durata di sei mesi, ma è molto probabile che - visti anche i recenti avvenimenti accaduti in Cina - in estate l'Atletico Madrid discuta di un suo eventuale acquisto con il Dalian Yifang.

Il suo inserimento però sta avvenendo in maniera molto lenta: dopo aver giocato una ventina di minuti durante il derby contro il Real Madrid, Carrasco ha trovato spazio per una mezz'ora scarsa contro il Granada e circa 13 minuti al Mestalla, per un totale di 63 minuti complessivi. Davvero pochi, soprattutto se consideriamo che, in queste ultime settimane, l'Atletico Madrid ha dovuto rinunciare nuovamente a Joao Felix e, soprattutto, Diego Costa è rientrato non al massimo della condizione. Ecco, "condizione" è il termine centrale per capire cosa non sta funzionando nel reinserimento del belga: il fisico deve ritornare a macinare ritmi europei e, almeno per il momento, le risposte date non soddisfano il Cholo.

Yannick Carrasco, esterno dell'Atletico Madrid: il belga ha lasciato i Colchoneros nel 2017 per poi ritornarci a gennaio in prestito, ma per il momento Simeone lo sta dosando in attesa che recuperi una condizione fisica accettabile

L'Atletico Madrid lavora su Carrasco: sedute personalizzate per recuperarlo in fretta

Nell'immaginario collettivo Carrasco rappresenterebbe una sorta di piano B a Edinson Cavani. Se non fosse per il fatto che l'arrivo in Spagna del belga è stato ufficializzato il giorno successivo al rifiuto del Matador, tra le due questioni non ci sarebbe alcun punto di incontro. Il belga era un'occasione, che per ora rimane lì in attesa di tempi migliori: durante le ultime uscite, anche se Simeone non lo ha mai dichiarato apertamente, il recupero di tutti gli effettivi ha convinto l'allenatore a rimandare l'esterno nelle retrovie, appurato il fatto che - il ritorno in Europa - per il 26enne ex Monaco è stato calcisticamente traumatico. In primis, a causa dei ritmi forsennati che si tengono in Spagna, dove il calcio non è solo molto tecnico, ma anche decisamente rapido.

Qui Carrasco, che prima di volare in Cina aveva messo insieme 23 gol e 17 assist in 124 apparizioni, ai tempi sapeva fare la differenza con i suoi strappi e le sterzate nello stretto, dopo essersi anche affinato in fase realizzativa durante gli ultimi tempi. Oggi sembra un giocatore completamente differente, tanto che lo staff di Simeone sta provando a rimetterlo in piedi con sedute di allenamento personalizzate e mirate a un riassestamento fisico nel più breve tempo possibile. Il giocatore si è presentato a Madrid in forma, ma ha perso tono muscolare, una caratteristica fondamentale per il calcio del tecnico argentino. Che, dal canto suo, spera di ritrovare il giocatore che solo qualche stagione fa era diventata una risorsa preziosissima.