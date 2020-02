Dal Bell MTS Place di Winnipeg (Canada), l'ultima prima del roster rosso di Super ShowDown 2020.

di Marco Ercole - 25/02/2020 07:55 | aggiornato 25/02/2020 07:59

Tutto pronto per una nuova puntata di Raw, l'ultima prima di Super ShowDown 2020, il PPV WWE che si terrà questo giovedì (diretta scritta su FOXSports.it) in Arabia Saudita. Oggi siamo al Bell MTS Place di Winnipeg (Canada) e non mancano gli spunti per aspettarci un grande show.

Dopo la seconda aggressione consecutiva a Matt Hardy, adesso Randy Orton potrebbe infatti spostare il suo focus su qualcun altro, in attesa che Edge torni dall'infortunio. Ma non è finita, perché in questo episodio di Raw ci sarà anche il campione WWE Brock Lesnar, che farà un'apparizione a tre giorni dal suo match titolato contro Ricochet.

WWE Raw 24 febbraio 2020

E ancora, attesa per Becky Lynch, ancora alla ricerca di vendetta dopo l'attacco subito da Shayna Baszler due settimane fa. Annunciati poi due incontri, il primo sarà un rematch della settimana scorsa, tra Aleister Black ed Erick Rowan, il secondo sarà invece una sfida tra parenti, precisamente tra cugini, con Angel Garza che affronterà Humberto Carrillo.

Kevin Owens interrompe Randy Orton

Dopo accese parole sull'attacco di Randy Orton a Edge, The Viper accetta la sfida di Kevin Owens per un match.

Humberto Carrillo vs Angel Garza

I cugini Humberto Carrillo e Angel Garza vanno in guerra per la prima volta in assoluto a Raw.

Ricochet vs Gallows

A tre giorni dal suo grande match per il titolo contro il campione della WWE Brock Lesnar a WWE Super ShowDown, Ricochet affronta Luke Gallows.

The O.C. attacca Aleister Black

L'O.C. riserva un pestaggio doloroso ad Aleister Black nel backstage di Raw.

Paul Heyman annuncia un pestaggio di Brock Lesnar a Ricochet

Paul Heyman promette che il campione della WWE Brock Lesnar invierà Ricochet a Suplex City a WWE Super ShowDown e procederà a schiacciare Drew McIntyre a WrestleMania.

Aleister Black vs Erick Rowan

Sentendo ancora gli effetti del pestaggio subito da The O.C., Aleister Black si scontra con Erick Rowan.

R-Truth vs Bobby Lashley

Il debutto di "Truth TV" si trasforma rapidamente in un match tra R-Truth e Bobby Lashley, mentre Lana guarda dalla prima fila.

Caos alla firma dei contratti per Elimination Chamber Match

Becky Lynch, campionessa di Raw, si scontra con Shayna Baszler quando la firma del contratto per l'Elimination Chamber Match femminile si trasforma nel caos.

Angelo Dawkins vs Murphy

Angelo Dawkins affronta Murphy prima del match tra i campioni Seth Rollins & Murphy contro The Street Profits a Super ShowDown.

Montez Ford vs Seth Rollins

Il Monday Night Messiah affronta Montez Ford prima che entrino in sfida per i titoli di Raw Tag Team Champion a Super ShowDown.

Kevin Owens vs Randy Orton termina con uno strano conteggio dell'arbitro

Randy Orton vince contro Kevin Owens dopo un discutibile conteggio di tre da parte di un arbitro della WWE.

Kevin Owens attacca l'arbitro

Dopo una controversa chiamata, l'arbitro della WWE viene scoperti indossare una maglietta di Seth Rollins. Questo scatena Kevin Owens, che sbatte il funzionario su un tavolo.