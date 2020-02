Il centrocampista è uscito acciaccato contro il Lecce per un problema alla coscia sinistra: rischia oltre un mese di stop.

di Redazione Fox Sports - 25/02/2020 10:48 | aggiornato 25/02/2020 10:53

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

La Roma rischia di dover fare a meno per diverso tempo di Lorenzo Pellegrini. Uscito per un problema ai flessori della coscia sinistra nell'intervalli del match vinto 4-0 contro il Lecce valido per la 25esima giornata di Serie A, il centrocampista giallorosso - riporta Il Corriere dello Sport - rischia oltre un mese di stop.

Nella giornata di lunedì l'ex Sassuolo si è sottoposto ad accertamenti strumentali che non hanno fatto chiarezza sull'entità dell'infortunio. Oggi il giocatore effettuerà una risonanza magnetica a Villa Stuart e si sapranno con certezza i tempi di recupero.

Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca teme che Pellegrini abbia riportato una lesione che lo costringerebbe a circa 30 giorni di stop. Di sicuro il classe 1996 non verrà rischiato nei prossimi due impegni contro contro Gent in Europa League e Cagliari in campionato.