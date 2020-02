Champions League, Sergio Ramos non pensa al rinnovo con il Real Madrid

Sergio Ramos alla vigilia della sfida al Manchester City, valida per l'andata degli ottavi di Champions League, si è presentato in conferenza stampa al fianco del suo allenatore Zinedine Zidane. Ovviamente ha parlato della situazione legata al suo rinnovo di contratto:

Non c'è fretta da parte di nessuno per il rinnovo del mio contratto. Se il Real Madrid vuole che io continui, resterò qui. Si sta creando un caso legato al prolungamento che non esiste, io sono ben consapevole del fatto che l'età avanza.

Passa Sergio Ramos poi a parlare della sfida con il Manchester City:

La Champions è sempre speciale, l'inno dà una carica in più ai giocatori e ai tifosi. Non è un caso che siamo noi i detentori del record storico, è un privilegio per me giocare alle partite così. È emozionante e motivante. Dopo la sconfitta col Levante non vediamo l'ora di scendere in campo, basta parlare, vogliamo giocare. Guardiola? Ho molto rispetto per lui, è un grande allenatore con molta esperienza e i suoi numeri parlano. Ma noi non interessa battere Pep, noi vogliamo battere il City. Noi pensiamo solo a passare il turno.