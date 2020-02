Secondo un'indiscrezione di The Athletic, le squadre della Premier chiederanno di togliere ai Citizens campionati e coppe vinte fra 2012 e 2016.

Alla vigilia di una partita importantissima di Champions League contro il Real Madrid (e con un distacco ormai abissale dal Liverpool in campionato), il Manchester City continua il suo momento complicato dovuto alla sentenza UEFA che lo ha escluso dalle competizioni europee per fino al 2022 per le violazioni del Fair Play Finanziario.

Di oggi una notizia che avrebbe del clamoroso e che arriva direttamente da The Athletic: i club della Premier League stanno pensando addirittura ad avviare una class action nei confronti dei Citizens.

L'accusa sarebbe quella di aver condizionato sia l'andamento dei tornei grazie alla maggiore disponibilità economica che il calciomercato visto l'innalzamento dei prezzi dei calciatori. La richiesta? Revocare tutte i titoli portati a casa dal Manchester City fra 2012 e 2016: la Premier League nel 2014 e due Coppe di Lega nel 2014 e nel 2016.

I club di Premier League contro il Manchester City: avviata una class action per revocare i titoli vinti?

Per ora non c'è ancora un annuncio ufficiale, anche perché si aspetterà il risultato dell'appello da parte del Manchester City e lo stesso amministratore delegato Ferran Soriano ha cercato di minimizzare. Ma se davvero sarà confermata questa sorprendente voce, la società campione d'Inghilterra rischierebbe anche di più della mancata partecipazione alle coppe europee per i prossimi due anni.