L'argentino giocherà per la prima volta al San Paolo e sfida la tradizione negativa sul suolo italico: ha segnato solo contro il Milan.

di Daniele Minuti - 25/02/2020 11:20 | aggiornato 25/02/2020 11:25

A Napoli c'è grande attesa per l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona, arrivato in Italia sull'onda dell'entusiasmo dovuto all'ultimo turno di campionato in cui la vittoria sull'Eibar ha regalato alla squadra di Leo Messi il primo posto in Liga a pochi giorni dal Clasico contro il Real Madrid di Zidane.

Un pizzico di romanticismo in più alla sfida arriva dal debutto del numero 10 blaugrana allo stadio San Paolo che per anni è stata la casa di Diego Armando Maradona, punto di riferimento della Pulce sin da quando ha iniziato la sua carriera.

Messi in questi anni ha letteralmente sbriciolato record su record in giro per l'Europa, eppure stasera a Napoli sfiderà quello che è uno dei suoi pochi tabù rimasti e cioè il suo score nelle partite in casa delle squadre di Serie A.

Napoli-Barcellona, Messi sfida il tabù Italia: in 10 partite solo 2 gol

Strano a dirsi ma nel nostro paese Messi è andato in rete solamente 2 volte in 10 precedenti, entrambi a San Siro contro il Milan in una partita valida per la fase a gironi della Champions League (prima nel 2011 e poi nel 2013).

Nelle altre 8 partite il sei volte vincitore del Pallone d'Oro è rimasto a secco: altre due sfide in casa del Milan, due a Torino contro la Juventus e una contro Roma e Inter. Specialmente le ultime due rappresentano pessimi ricordi per la Pulce perché sono il 3-0 subito in rimonta dai giallorossi e lo storico 3-1 che permise alla squadra allora allenata da Mourinho di volare in finale di Champions League nell'anno del Triplete.

Stasera Messi proverà a scrollarsi di dosso una delle pochissime serie negative che ci sono nella sua meravigliosa carriera e nello stadio che per molto tempo ha venerato un giocatore diventato sinonimo stesso del gioco del calcio come Diego Armando Maradona.