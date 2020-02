Questo pareggio ci lascia un po' di amaro in bocca, ce la siamo giocata e abbiamo fatto una partita di sacrificio. Sono dispiaciuto per l'1-1 perché in casa potevamo vincere ma cercheremo di farlo al ritorno. Proveremo ad andare a fare una grande prova al Camp Nou, magari rischiando di più. La maglia di Messi? Gliel'ho chiesta prima della partita, lo ringrazio perché è un onore: oggi è stata una bella emozione perché era la prima volta che giocavamo col Barcellona e lui era in campo.

È un Lorenzo Insigne un po' deluso quello che lascia il campo del San Paolo dopo l'1-1 fra il suo Napoli e il Barcellona nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, in una partita in cui gli azzurri sono anche andati vicini alla vittoria.

