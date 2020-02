Juventus-Inter in chiaro in TV? Lega Serie A e Sky ci pensano

Juventus-Inter in chiaro in TV? Lega Serie A e Sky ci pensano

Me lo dice tutte le volte che mi incontra. È un ragazzo intelligente e sensibile, hanno molte possibilità economiche, siamo in buone mani

Ringrazio il signor Moratti per avermi aiutato ad entrare nel mondo nerazzurro, vogliamo proseguire la storia che ha scritto lui, non lo deluderò mai

Il mio passato da presidente è stato emozionante, bello e interessant. Ricomprare l'Inter? Non ci ho mai pensato, anche se c’è tanta gente che me lo dice. È stato un capitolo bello, la società è passata nelle mani di chi sa guardare al futuro nella giusta maniera. Mio padre entrò nel calcio per merito di mia madre, lo portò a seguire una partita contro la Lazio. La mia prima partita? Mi ricordo un Inter-Milan che finì 5-4, era la più importante ma forse c'ero già stato allo stadio. Quando acquistai l'Inter mia moglie Milly l'ha appreso dal telegiornale. Avevo parlato con i miei figli e tutti avevamo timore di dirlo

Scudetto? Intanto bisogna capire come andrà avanti il campionato, fermarlo mi sembra una cosa adeguata. Tuttavia, l'Inter ha buone possibilità. Mi sembra possa essere l'anno buono per vincere il campionato. Conte è molto bravo, ci tiene a fare bene

Ospite della trasmissione "Che tempo che fa" in onda su Rai 1, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato della lotta Scudetto in Serie A e non solo:

