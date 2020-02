La bandiera rossonera non concorda con Gazidis sulle strategie di mercato e la scelta del prossimo allenatore e potrebbe lasciare. Lo svedese ha convinto tutti: pronto per lui il rinnovo fino al 2021.

di Simone Cola - 25/02/2020 10:53 | aggiornato 25/02/2020 10:58

DisneyPlus in offerta a tempo limitato per 1 anno a 59,99 euro. Offerta valida sino al 23 marzo 2020.

Il contestato rigore assegnato all'ex Patrick Cutrone, che ha determinato il pareggio in extremis della Fiorentina in una gara che il Milan si sentiva ormai in tasca, potrebbe avere inciso pesantemente sul futuro immediato e più a lungo termine del Diavolo, che proprio non riesce a trovare continuità di rendimento, che vive l'ennesima stagione travagliata e che a fine stagione potrebbe ancora una volta rivoluzionare i propri quadri dirigenziali.

Com'è possibile leggere nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, infatti, Paolo Maldini sembra sempre più vicino a un addio a fine stagione. Le parole dette dalla bandiera rossonera al termine della gara con i viola, in cui ha parlato di un unico obiettivo ma di visioni diverse, sembrano smentire quelle di Gazidis che nei giorni scorsi aveva parlato di continuo e costruttivo confronto tra lui e i dirigenti. Più che confronto si può parlare di strategie inconciliabili, dalle scelte di mercato a quelle relative all'allenatore.

Se Maldini, Boban e Massara ritengono infatti fondamentale inserire in rosa giocatori già pronti, necessari per inseguire gli obiettivi europei che la società si è posta, Gazidis intende insistere sul progetto legato alla valorizzazione dei giovani, anche a costo di sacrificare il presente per garantire al club un futuro roseo soprattutto dal punto di vista finanziario. Visioni che sono entrambe legittime ma che chiaramente possono difficilmente convivere, soprattutto se vengono a mancare i risultati sul campo.

Milan, Maldini verso l'addio: il nodo è la scelta dell'allenatore

E i risultati mancano, c'è poco da dire in proposito. Il Milan in questa stagione è partito malissimo ma non si è mai davvero ripreso, mancando dal punto di vista del carattere - lo testimoniano le tante rimonte subite - proprio quando era necessario quel salto di qualità che avrebbe potuto riaprire discorsi importanti: la Champions League è sfumata e neanche l'Europa League è scontata, dato che la concorrenza rappresentata da Napoli e Roma sembra avere ancora qualcosa in più oltre ai punti in classifica. L'entusiasmo dei giorni scorsi è stato smorzato dal pari con la Fiorentina, gara così sentita da spiegare anche la reazione rabbiosa della dirigenza per un calcio di rigore discutibile ma non certo scandaloso, come rivelato da più moviole ed esperti.

E allora ecco che tutto torna in discussione, compresa la permanenza di Stefano Pioli: che Gazidis continua a sostenere - con tutto ancora in ballo, del resto, non può essere altrimenti - ma che forse non ha mai conquistato davvero il rappresentante del fondo Elliott. Per il futuro si guarda ad altro: allo spagnolo Marcelino, a Luciano Spalletti, soprattutto al tedesco Ralf Rangnick, che Maldini invece aveva definito secondo la sua visione "non adatto al Milan". Ennesima divergenza di opinioni con chi, di fatto, comanda in società.

A fine stagione, a meno che i risultati non portino al raggiungimento di traguardi a oggi insperati e che quindi potrebbero generare un nuovo clima e un nuovo entusiasmo - oltre a nuovi investimenti e una maggiore fiducia da parte di Elliott - Paolo Maldini saluterà per la seconda volta il Milan, che continuerà sul solco tracciato dalla proprietà e da Gazidis. Un allenatore nuovo, un nuovo progetto e una rosa composta da tanti giovani.

Zlatan Ibrahimovic ha convinto il Milan, che sembra pronto a offrirgli un rinnovo contrattuale fino al 2021.

Tra questi, però, non dovrebbe mancare Zlatan Ibrahimovic: il 38enne centravanti svedese ha convinto tutti, ha segnato e ha guidato la squadra aiutandola a crescere e c'è la convinzione che un'altra stagione intera a grandi livelli possa essere nelle sue corde. Il Milan è pronto a offrire un rinnovo fino al 2021 per una cifra che dovrebbe ballare intorno ai 5 milioni di euro, resta da vedere cosa ne pensa il diretto interessato. Il futuro del Diavolo, in questo momento, appare più incerto che mai.