Il portiere, uscito acciaccato durante il match contro la Fiorentina per un problema alla caviglia, è a rischio anche per la gara col Genoa.

di Redazione Fox Sports - 25/02/2020 19:07 | aggiornato 25/02/2020 19:12

Il tecnico del Milan Stefano Pioli rischia di dover fare a meno del suo portiere Gigio Donnarumma anche nel match contro il Genoa in programma domenica 1° marzo alle 12.30 a San Siro e valido per la 26esima giornata di Serie A. Il classe 1999 è uscito acciaccato nel primo tempo della sfida pareggiata 1-1 contro la Fiorentina, a metterlo ko è stato un problema alla caviglia dopo uno scontro con Federico Chiesa che lo ha costretto a lasciare il posto a Begovic. Gigio non si è allenato nella giornata di martedì ma ha continuato con le terapie del caso per smaltire la distorsione. Se dovesse dare forfait per il prossimo impegno del Diavolo, al suo posto verrebbe schierato l'ex portiere del Chelsea.