Il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, ha rilasciato un'intervista a Le Figaro alla vigilia della sfida contro il Lione in cui ha parlato del rinnovo e non solo:

Sono felicissimo di continuare per un'altra stagione qui. Sento la fiducia di tutti, non ho mai avuto dubbi. Alla Juve mangi, dormi e ti svegli pensando alla vittoria. Sto invecchiando, per questa scelta ho pensato anche alla mia famiglia che ama Torino. La gente è molto calorosa, con la famiglia si va a passeggio al parco, i bambini vanno a sciare in montagna. Calcisticamente c’è tanta passione, ottima la qualità della vita. Della Francia mi manca la colazione, croissant e pains au chocolat sono imparagonabili. La lingua italiana? Le mie figlie la studiano tutti i giorni, perciò la parlano meglio di me

Su Cristiano Ronaldo:

Su Rabiot:

Non è vero che ci pestiamo i piedi, lui ci sta facendo salire di livello in modo meraviglioso. È un ragazzo riservato, positivo, lavora tanto

Sulla sfida contro il Lione:

La Juventus non ha paura di nessuno, gioca per vincere tutte le partite. Loro vanno rispettati, servirà attenzione. Aouar? Promettente e talentuoso, gioca per gli altri ed è pure decisivo in zona gol. Per quel che riguarda la mia stagione ho avuto alti e bassi, devo far meglio nella gestione del pallone